Каким будет сентябрь в Харькове и области: синоптики опубликовали прогноз
Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей сообщил предварительный прогноз на сентябрь 2026 года на Харьковщине.
Ожидается, что в первый месяц осени все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 14,9 градуса тепла. Это типичный показатель для этого периода.
Количество осадков в сентябре также ожидается в пределах климатической нормы – 48 мм.
Напомним, в Харькове запустили фонтан, не работавший с начала полномасштабного российского вторжения. Фонтан восстановили в Молодежном парке, сообщили в Харьковзеленстрое. Все системы фонтана полностью обновлены.