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Каким будет сентябрь в Харькове и области: синоптики опубликовали прогноз

Общество 12:46   26.08.2026
Виктория Яковенко
Каким будет сентябрь в Харькове и области: синоптики опубликовали прогноз

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей сообщил предварительный прогноз на сентябрь 2026 года на Харьковщине.

Ожидается, что в первый месяц осени все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 14,9 градуса тепла. Это типичный показатель для этого периода.

Количество осадков в сентябре также ожидается в пределах климатической нормы – 48 мм.

Напомним, в Харькове запустили фонтан, не работавший с начала полномасштабного российского вторжения. Фонтан восстановили в Молодежном парке, сообщили в Харьковзеленстрое. Все системы фонтана полностью обновлены.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2026 в 12:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей сообщил предварительный прогноз на сентябрь 2026 года на Харьковщине.".