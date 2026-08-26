Каким будет сентябрь в Харькове и области: синоптики опубликовали прогноз

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей сообщил предварительный прогноз на сентябрь 2026 года на Харьковщине.

Ожидается, что в первый месяц осени все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 14,9 градуса тепла. Это типичный показатель для этого периода.

Количество осадков в сентябре также ожидается в пределах климатической нормы – 48 мм.

Напомним, в Харькове запустили фонтан, не работавший с начала полномасштабного российского вторжения. Фонтан восстановили в Молодежном парке, сообщили в Харьковзеленстрое. Все системы фонтана полностью обновлены.