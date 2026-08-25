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Не работал с начала войны: в Харькове запустили многоярусный фонтан (фото)

Общество 16:15   25.08.2026
Виктория Яковенко
Не работал с начала войны: в Харькове запустили многоярусный фонтан (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

В Молодежном парке возобновил работу многоярусный фонтан, не работавший с начала полномасштабного вторжения, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

«Специалисты демонтировали конструкцию и вывезли ее в ремонтный цех. Мастера полностью обновили все элементы фонтана: прочистили систему труб, отрегулировали форсунки и нанесли новое стойкое покрытие. Теперь реставрированный фонтан вновь дарит уют и прохладу посетителям парка», — рассказали коммунальщики.

фонтан в молодежном парке
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
фонтан в молодежном парке
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
фонтан в молодежном парке
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал громкое празднование молодежи Дня города с бассейном в кузове грузовика, приехавшего в центр. Он отметил, что «этот случай будет проанализирован людьми». Также он считает, что молодежь должна быть этичной во время войны и после ее завершения. Также городской голова поблагодарил харьковчан, которые обожают свой город.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2026 в 16:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Молодежном парке возобновил работу многоярусный фонтан, не работавший с начала полномасштабного вторжения, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».".