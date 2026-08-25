Не работал с начала войны: в Харькове запустили многоярусный фонтан (фото)

В Молодежном парке возобновил работу многоярусный фонтан, не работавший с начала полномасштабного вторжения, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

«Специалисты демонтировали конструкцию и вывезли ее в ремонтный цех. Мастера полностью обновили все элементы фонтана: прочистили систему труб, отрегулировали форсунки и нанесли новое стойкое покрытие. Теперь реставрированный фонтан вновь дарит уют и прохладу посетителям парка», — рассказали коммунальщики.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал громкое празднование молодежи Дня города с бассейном в кузове грузовика, приехавшего в центр. Он отметил, что «этот случай будет проанализирован людьми». Также он считает, что молодежь должна быть этичной во время войны и после ее завершения. Также городской голова поблагодарил харьковчан, которые обожают свой город.