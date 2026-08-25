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Свет отключат в двух районах Харькова в среду: адреса

Общество 14:15   25.08.2026
Виктория Яковенко
Свет отключат в двух районах Харькова в среду: адреса Фото: ХГС

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в среду, 26 августа, с 08:00 до 17:00 частично будут обесточены абоненты Основянского и Новобаварского районов.

Причина – проведение ремонтных работ, объяснили энергетики.

Без света останутся жители таких улиц:

адреса, где отключат свет в Харькове

Напомним, движение транспорта на улице Сумгаитской, в районе перекрестка с улицей Космонавтов, запрещено до 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. Причина – необходимость проведения реконструкции газопровода. Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам Деревянко, Старицкого, Генриха Алтуняна и другими.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2026 в 14:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в среду, 26 августа, с 08:00 до 17:00 частично будут обесточены абоненты Основянского и Новобаварского районов.".