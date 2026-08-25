Свет отключат в двух районах Харькова в среду: адреса

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в среду, 26 августа, с 08:00 до 17:00 частично будут обесточены абоненты Основянского и Новобаварского районов.

Причина – проведение ремонтных работ, объяснили энергетики.

Без света останутся жители таких улиц:

Напомним, движение транспорта на улице Сумгаитской, в районе перекрестка с улицей Космонавтов, запрещено до 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. Причина – необходимость проведения реконструкции газопровода. Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам Деревянко, Старицкого, Генриха Алтуняна и другими.