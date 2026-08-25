Новости Харькова – главное 25 августа: смертельный удар по городу

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

09:12

В течение минувших суток на Харьковщине было 12 боев

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 11 раз в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки, Старицы, Радьковки и Зарубинки.

На Купянском – зафиксировали один штурм оккупантов около Куриловки.

07:35

После полуночи в Харькове прогремела серия взрывов

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что город атаковали ракетами.

«Попадание ракет в промышленную зону Основянского района», — написал Терехов.

Вскоре стало известно, что в результате российского удара по Харькову есть погибший. Информации о разрушениях нет.

Воздушная тревога в городе не прекращалась с 21:22. Однако перед «прилетом» сирены взвыли снова, а мониторинговые ТГ-каналы сообщили о целях на город. Жителей призывали не выходить из укрытий.