Новости Харькова – главное 25 августа: смертельный удар по городу
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
09:12
В течение минувших суток на Харьковщине было 12 боев
На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 11 раз в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки, Старицы, Радьковки и Зарубинки.
На Купянском – зафиксировали один штурм оккупантов около Куриловки.
07:35
После полуночи в Харькове прогремела серия взрывов
Мэр города Игорь Терехов сообщил, что город атаковали ракетами.
«Попадание ракет в промышленную зону Основянского района», — написал Терехов.
Вскоре стало известно, что в результате российского удара по Харькову есть погибший. Информации о разрушениях нет.
Воздушная тревога в городе не прекращалась с 21:22. Однако перед «прилетом» сирены взвыли снова, а мониторинговые ТГ-каналы сообщили о целях на город. Жителей призывали не выходить из укрытий.