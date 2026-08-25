Новини Харкова – головне 25 серпня: смертельний удар по місту
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
09:12
Протягом минулої доби на Харківщині було 12 боїв
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 11 разів у бік Козачої Лопані, Гоптівки, Стариці, Радьківки та Зарубинки.
На Куп’янському – зафіксували один штурм окупантів біля Курилівки.
07:35
Після опівночі у Харкові пролунала серія вибухів
Мер міста Ігор Терехов повідомив, що місто атакували ракетами.
“Влучання ракет у промисловій зоні Основ’янського району”, – написав Терехов.
Незабаром стало відомо, що внаслідок російського удару по Харкову загинула людина. Інформації про руйнування немає.
Повітряна тривога в місті не припинялася з 21:22. Однак перед “прильотом” сирени включили знову, а моніторингові канали повідомили про цілі на місто. Мешканців закликали не виходити з укриттів.