Новини Харкова – головне 25 серпня: смертельний удар по місту

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

09:12

Протягом минулої доби на Харківщині було 12 боїв

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 11 разів у бік Козачої Лопані, Гоптівки, Стариці, Радьківки та Зарубинки.

На Куп’янському – зафіксували один штурм окупантів біля Курилівки.

07:35

Після опівночі у Харкові пролунала серія вибухів

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що місто атакували ракетами.

“Влучання ракет у промисловій зоні Основ’янського району”, – написав Терехов.

Незабаром стало відомо, що внаслідок російського удару по Харкову загинула людина. Інформації про руйнування немає.

Повітряна тривога в місті не припинялася з 21:22. Однак перед “прильотом” сирени включили знову, а моніторингові канали повідомили про цілі на місто. Мешканців закликали не виходити з укриттів.