Live

Новини Харкова – головне 25 серпня: смертельний удар по місту

Події 09:12   25.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне 25 серпня: смертельний удар по місту

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

09:12

Протягом минулої доби на Харківщині було 12 боїв

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 11 разів у бік Козачої Лопані, Гоптівки, Стариці, Радьківки та Зарубинки.

На Куп’янському – зафіксували один штурм окупантів біля Курилівки.

07:35

Після опівночі у Харкові пролунала серія вибухів

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що місто атакували ракетами.

“Влучання ракет у промисловій зоні Основ’янського району”, – написав Терехов.

Незабаром стало відомо, що внаслідок російського удару по Харкову загинула людина. Інформації про руйнування немає.

Повітряна тривога в місті не припинялася з 21:22. Однак перед “прильотом” сирени включили знову, а моніторингові канали повідомили про цілі на місто. Мешканців закликали не виходити з укриттів.

Читайте також: Сьогодні 25 серпня 2026 року: яке свято і день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Новини Харкова – головне 25 серпня: смертельний удар по місту
Новини Харкова – головне 25 серпня: смертельний удар по місту
25.08.2026, 09:12
РФ завдала ракетного удару по місту: Терехов повідомив, де “приліт”
РФ завдала ракетного удару по місту: Терехов повідомив, де “приліт”
25.08.2026, 07:43
Сьогодні 25 серпня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 серпня 2026: яке свято та день в історії
25.08.2026, 06:00
Працюють енергетики: у Харкові трамваї та тролейбуси змінюють маршрути
Працюють енергетики: у Харкові трамваї та тролейбуси змінюють маршрути
25.08.2026, 07:15
Зеленський оголосив жалобу 25 серпня у громаді на Харківщині
Зеленський оголосив жалобу 25 серпня у громаді на Харківщині
24.08.2026, 21:59
Дівчинку, яка заблукала на День незалежності, розшукали поліціянти у Харкові
Дівчинку, яка заблукала на День незалежності, розшукали поліціянти у Харкові
24.08.2026, 21:09

Новини за темою:

25.08.2026
Понад 30 БпЛА вдарили по Харківщині за добу, є загиблий
25.08.2026
Працюють енергетики: у Харкові трамваї та тролейбуси змінюють маршрути
24.08.2026
25 і 26 серпня не ходитимуть тролейбуси в одному з районів Харкова
24.08.2026
Ворог атакував Ізюм у День Незалежності: загинув чоловік, постраждала дитина
24.08.2026
Тричі за ранок росіяни вдарили по Харкову: є постраждалі (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне 25 серпня: смертельний удар по місту», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2026 в 09:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новини Харкова – головне 25 серпня".