Сьогодні 18 серпня 2026: яке свято та день в історії

18 серпня 1227 року, за найпоширенішою версією, помер Чингісхан. У 1836-му народився автор слів духовного гімну “Молитва за Україну” Олександр Кониський. У 1941-му співробітники НКВС підірвали Дніпровську ГЕС. У 1991-му розпочався Серпневий путч у СРСР. У 2022-му в Харкові два російські “Іскандери” вдарили по гуртожитках. У 2024-му помер Ален Делон.

Свята та пам’ятні дати 18 серпня

18 серпня у світі – День “Ніколи не здавайся”.

Також сьогодні: День відкриття гелію, Міжнародний день “Піно Нуар”, День поганої поезії, День протизаплідних таблеток, Всесвітній день дослідження раку молочної залози.

18 серпня в історії

18 серпня 1227 року, за найпоширенішою версією, помер знаменитий монгольський завойовник Чингісхан. Точна дата його смерті, так само як і дата народження, не підтверджена. Вважається, що майбутній засновник Монгольської імперії народився у 1167 році на північному сході Монголії. Хлопчика назвали Темуджин. Про його дитинство відомо небагато. Батька, незначного монгольського вождя, вбили, коли хлопчикові було дев’ять років. Послідовники батька залишили сім’ю, не бажаючи служити малолітньому вождю. Тож майбутньому завойовнику довелося пробиватися по життю самостійно.

“Поступово молодий Чингісхан, очевидно виявляючи видатні лідерські якості навіть на ранньому етапі свого життя, почав залучати молодих воїнів з інших кланів і племен, що стали його нökör (послідовниками або бойовими товаришами). Деякі з них пізніше, під час розширення Монгольської імперії, стали великими полководцями”, – пише фахівець з історії монголів Девід Морган для Encyclopaedia Iranica.

Укладаючи союзи, а потім позбавляючись союзників, Темуджин поступово встановив владу над основними кочовими монгольськими та тюркськими племенами Монголії. Зрештою, в 1206 році на курултаї (зборі монгольської знаті) його верховенство визнали офіційно.

“Саме після цього почалися масштабне розширення монгольської держави та великі завоювання. Що саме стало їх причиною, достеменно невідомо і досі залишається предметом дискусій. Серед можливих пояснень називають прагнення зберегти щойно досягнуту єдність монголів, кліматичні умови чи формування ідеології світового панування”, – зазначає Девід Морган.

Перші великі походи Чингісхана були спрямовані не на Захід, а на Схід проти держав Західна Ся і Цзінь (на території Китаю). Війна з Цзінь почалася в 1211 році, але остаточно її завоювали вже після смерті вождя – у 1234-му. У 1218-му Чингісхан звернув увагу на Захід, на землі Персії та мусульманські регіони Центральної Азії. Там, зокрема, впали та були розграбовані Бухара та Самарканд (на території сучасного Узбекистану). У 1223-му Чингісхан повернувся до Монголії. Його останній похід був знову спрямований на Схід проти Західної Ся. Саме в цьому поході великий завойовник помер. Як саме, достеменно невідомо. При цьому створена ним імперія не розвалилася після смерті, а продовжувала розширюватися ще близько пів століття.

“Монгольська армія, безумовно, була його найбільш дивовижним творінням: організована за традиційною для степу десятковою системою, вона мала практично непереможну силу кінних лучників (пізніше, коли довелося вести війни проти міст Китаю та Персії, армію доповнили облоговою технікою). Розмір армії є предметом багатьох суперечок. Вона, безумовно, була дуже великою, принаймні за європейськими стандартами того часу”, – пише Encyclopaedia Iranica.

18 серпня 1836 року народився автор слів духовного гімну “Молитва за Україну” (“Боже великий, єдиний, нам Україну храни”) Олександр Кониський. Докладніше.

<br />

18 серпня 1941 року під час наступу нацистської армії працівники НКВС підірвали Дніпровську ГЕС. Докладніше.

18 серпня 1991 року розпочався Серпневий путч у СРСР, відомий як “ГКЧП” – за скороченою назвою Державного комітету з надзвичайного стану, який намагався взяти владу в країні. Докладніше.

18 серпня 2022 року (з вечора 17-го та вранці 18-го) РФ ударила ракетами “Іскандер” по двох гуртожитках у Харкові: на Салтівці та в Слобідському районі. Пошуково-рятувальні роботи тривали протягом дня 18 серпня й кількість загиблих постійно зростала. Увечері ХОВА повідомила про 17 загиблих та 42 поранених.

18 серпня 2024 року помер 88-річний актор Ален Делон – легенда кіно, визнаний секс-символ, відомий не лише в рідній Франції та Європі, а й у США та Азії. Докладніше.

Церковне свято 18 серпня

18 серпня вшановують пам’ять мучеників Флора та Лавра. Докладніше.

Народні прикмети

Яка погода 18 серпня, такою вона буде і в грудні.

Якщо серед ясного дня пропали комахи та не видно павуків на павутинні, то розпочнеться несподіваний дощ.

Грім у цей день – до поганого врожаю зерна.

Що не можна робити 18 серпня

Не можна працювати з конями.

Не можна в цей день ставити клеймо на домашню худобу.

Не можна сваритися.