Сегодня 18 августа 2026: какой праздник и день в истории

18 августа 1227 года, по самой распространенной версии, умер Чингисхан. В 1836-м родился автор слов духовного гимна «Молитва за Украину» Александр Конисский. В 1941-м сотрудники НКВД взорвали Днепровскую ГЭС. В 1991-м начался Августовский путч в СССР. В 2022-м в Харькове два российских «Искандера» ударили по общежитиям. В 2024-м умер Ален Делон.

Праздники и памятные даты 18 августа

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18 августа в истории

18 августа 1227 года, по самой распространенной версии, умер знаменитый монгольский завоеватель Чингисхан. Точная дата его смерти, равно как и дата рождения, не подтверждена. Считается, что будущий основатель Монгольской империи родился в 1167 году на северо-востоке Монголии. Мальчика назвали Тэмуджин. О его детстве известно немногое. Отца, малозначительного монгольского вождя, убили, когда мальчику было девять лет. Последователи отца покинули семью, не желая служить малолетнему вождю. Так что будущему завоевателю пришлось пробиваться по жизни самостоятельно.

«Постепенно молодой Чингисхан, очевидно проявляя выдающиеся лидерские качества даже на раннем этапе своей жизни, начал привлекать молодых воинов из других кланов и племен, ставших его нökör (последователями или боевыми товарищами). Некоторые из них позже, во время расширения Монгольской империи, стали великими полководцами», – пишет специалист по истории монголов Дэвид Морган для Encyclopaedia Iranica.

Заключая союзы, а затем избавляясь от союзников, Тэмуджин постепенно установил власть над основными кочевыми монгольскими и тюркскими племенами Монголии. В конце концов в 1206 году на курултае (собрании монгольской знати) его главенство признали официально.

«Именно после этого начались масштабное расширение монгольского государства и большие завоевания. Что именно стало их причиной, доподлинно неизвестно и до сих пор остается предметом дискуссий. Среди возможных объяснений называют стремление сохранить только что достигнутое единство монголов, климатические условия или формирование идеологии мирового господства», — отмечает Дэвид Морган.

Первые крупные походы Чингисхана были направлены не на Запад, а на Восток — против государств Западное Ся и Цзинь (на территории Китая). Война с Цзинь началась в 1211 году, но окончательно его завоевали после смерти вождя — в 1234-м. В 1218-м Чингисхан обратил внимание на Запад, на земли Персии и мусульманские регионы Центральной Азии. Там, в частности, пали и были разграблены Бухара и Самарканд (на территории современного Узбекистана). В 1223-м Чингисхан вернулся в Монголию. Его последний поход был вновь направлен на Восток – против Западного Ся. Именно в этом походе великий завоеватель умер. Как именно, точно неизвестно. При этом созданная им империя не развалилась после его смерти, а продолжала расширяться еще около полувека.

«Монгольская армия, безусловно, была его самым впечатляющим творением: организованная по традиционной для степи десятичной системе, она имела практически непобедимую силу конных лучников (позже, когда пришлось вести войны против городов Китая и Персии, армию дополнили осадной техникой). Размер армии является предметом многих споров. Она, безусловно, была очень большой, по крайней мере, по европейским стандартам того времени», — пишет Encyclopaedia Iranica.

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Народные приметы

Какая погода 18 августа, таким будет декабрь.

Если в ясный день пропали насекомые и не видно пауков на паутине, начнется неожиданный дождь.

Гром в этот день – к плохому урожаю зерна.

Что нельзя делать 18 августа

Нельзя работать с лошадьми.

Нельзя в этот день ставить клеймо на домашний скот.

Нельзя ссориться.