Сегодня 18 августа: какой день в истории

18 августа 2024 года скончался Ален Делон. А в 2022-м в Харькове была одна из самых трагических ночей войны, когда два российских «Искандера» ударили по общежитиям. В 1991-м начался Августовский путч в СССР. В 1941-м сотрудники НКВД взорвали Днепровскую ГЭС. В 1836-м родился автор слов духовного гимна «Молитва за Украину» Александр Конисский.

Праздники и памятные даты 18 августа

18 августа в мире – День «Никогда не сдавайся».

Также сегодня: День открытия гелия, Международный день «Пино Нуар», День плохой поэзии, День противозачаточных средств, Всемирный день исследования рака молочной железы.

18 августа в истории

18 августа 1836 года родился автор слов духовного гимна «Молитва за Украину» («Боже великий, единый, нам Украину храни») Александр Конисский. Подробнее.

<br />

18 августа 1941 года во время наступления нацистской армии работники НКВД взорвали Днепровскую ГЭС. Подробнее.

18 августа 1991 года начался Августовский путч в СССР, известный как «ГКЧП» — по сокращенному названию Государственного комитета по чрезвычайному положению, который пытался взять власть в стране. Подробнее.

18 августа 2022 года (с вечера 17 и утром 18-го) РФ ударила ракетами «Искандер» по двум общежитиям в Харькове: на Салтовке и в Слободском районе. Поисково-спасательные работы продолжались в течение дня 18 августа, и количество погибших постоянно росло. Вечером ХОВА сообщила о 17 погибших и 42 раненых. Вечер этого же дня отличился едва ли не первым за время войны ярким пожаром на складах боеприпасов в Белгородской области РФ.

18 августа 2024 года умер 88-летний актер Ален Делон – легенда кино, признанный секс-символ, известный не только в родной Франции и Европе, но и в США и Азии. Его активная карьера длилась более четырех десятилетий. В своей первой киноленте «Когда вмешивается женщина» (1957) Делон снялся, не имея никакого актерского опыта и соответствующего образования. Уже в следующем году получил главную роль в «Кристине», где сыграл вместе с Роми Шнайдер — большой любовью своей жизни. В 1961-м дебютировал на театральной сцене. А в 1963-м впервые вместо зарплаты договорился получить права на распространение фильма в нескольких странах (это была лента «Мелодия из подвала»). Так Ален стал, в сущности, сопродюссером и заработал гораздо больше денег, чем мог бы получить в качестве гонорара. Поскольку никто из французских актеров до этого не реализовывал подобную схему, она получила название «метод Делона». В дальнейшем на подобных условиях актер подписал контракт с MGM еще на пять лент. В 1964-м вышел кинохит «Черный тюльпан», а в 1965-м Ален Делон дебютировал в Голливуде.

<br />

Но значительного успеха не добился. Снявшись в четырех американских фильмах и одном британском, вернулся во Францию. Однако попытки «покорить Голливуд» продолжал и в 1970-е – так же не особо успешно. В 1980-е активность работы Делона начала сокращаться, а в 1990-х он фактически прекратил сниматься. Последняя главная роль актера была в 1998 году – в фильме «Один шанс на двоих», где он снялся с другой звездой и своим другом Жан-Полем Бельмондо. Во время съемок Делон объявил о завершении карьеры, но еще и в двухтысячных соглашался на участие в отдельных проектах (например, сыграл Юлия Цезаря в кассовом хите «Астерикс на Олимпийских играх», 2008 года).

В сентябре 2022 года для телеканала «TV5Monde» Ален Делон пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках специальной программы «Face à Zelensky». Во время разговора французский актер выразил свою поддержку украинскому народу. Зеленский пригласил Делона посетить Украину, но тот уже очевидно не мог себе позволить столь дальний переезд по состоянию здоровья. Он перенес два инсульта и имел прогрессирующую лимфому. В последние годы жизни Делон отошел от публичности, жил уединенно. Умер в окружении семьи.

Церковный праздник 18 августа

18 августа чтят память мучеников Флора и Лавра. Подробнее.

Народные приметы

Какая погода 18 августа, таким будет декабрь.

Если в ясный день пропали насекомые и не видно пауков на паутине, начнется неожиданный дождь.

Гром в этот день – к плохому урожаю зерна.

Что нельзя делать 18 августа

Нельзя работать с лошадьми.

Нельзя в этот день ставить клеймо на домашний скот.

Нельзя ссориться.