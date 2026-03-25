Фиксируют ли стягивание войск РФ на границе с Харьковщиной, ответили в ГПСУ

Записано 19:53   25.03.2026
Елена Нагорная
Украинские операторы дронов, действующие на Харьковщине, в настоящее время не фиксируют стягивания российских сил к госгранице с целью усиления наступательных действий, рассказал в эфире нацмарафона начальник штаба пограничной комендатуры РУБпАК «Стрикс» с позывным «Химик».

«Мы немного изменили ход войны с помощью дронов. Просто на границе, как это было в начале полномасштабного вторжения, фиксировать стягивание войск уже невозможно. Если оно фиксируется, то сразу же и уничтожается любыми средствами, начиная с Mavic и заканчивая уже большими дронами. Мы фиксируем перемещения больше на глубине. Прямо у границы нет никакого большого перемещения. Есть территория личного состава, есть какие-то подвозы продукции, логистика и так далее, но скопления на сегодняшний день у границы на участке, за который мы отвечаем, нет», – проинформировал Химик.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

По его словам, из-за усиления работы украинских беспилотников противник стал осторожнее и меньше двигается по открытой местности. Защитники обнаруживают россиян с помощью тепловизионных камер и собственных лайфхаков.

Читайте также: Редкий российский БпЛА «Скат» за $400 тысяч сбили на Харьковщине (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Атака «Шахедов» на Харьков: тяжело раненая женщина умерла в больнице (видео)
Атака «Шахедов» на Харьков: тяжело раненая женщина умерла в больнице (видео)
25.03.2026, 20:55
Новости Харькова — главное 25 марта: атака БпЛА на город, удар по больнице
Новости Харькова — главное 25 марта: атака БпЛА на город, удар по больнице
25.03.2026, 20:36
Враг ударил по больнице на Харьковщине: произошел пожар, трое пострадавших
Враг ударил по больнице на Харьковщине: произошел пожар, трое пострадавших
25.03.2026, 15:24
Сегодня 25 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 25 марта 2026: какой праздник и день в истории
25.03.2026, 06:00
Фиксируют ли стягивание войск РФ на границе с Харьковщиной, ответили в ГПСУ
Фиксируют ли стягивание войск РФ на границе с Харьковщиной, ответили в ГПСУ
25.03.2026, 19:53
Потеплеет до +17: прогноз погоды по Харькову и области на 26 марта
Потеплеет до +17: прогноз погоды по Харькову и области на 26 марта
25.03.2026, 20:30

Новости по теме:

23.03.2026
Редкий российский БпЛА «Скат» за $400 тысяч сбили на Харьковщине (видео)
23.03.2026
Под Харьковом — «прилет» БпЛА: атаковали неработающий торговый объект
18.03.2026
Свет вернули в Золочев после ночной атаки БпЛА
15.03.2026
Двое погибших и двое раненых — как прошли сутки на Харьковщине
13.03.2026
Готовил удар по командиру Третьего АК: подозревают дронщика на Харьковщине


  Дата публикации материала: 25 марта 2026 в 19:53;

