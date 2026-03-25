Фиксируют ли стягивание войск РФ на границе с Харьковщиной, ответили в ГПСУ

Украинские операторы дронов, действующие на Харьковщине, в настоящее время не фиксируют стягивания российских сил к госгранице с целью усиления наступательных действий, рассказал в эфире нацмарафона начальник штаба пограничной комендатуры РУБпАК «Стрикс» с позывным «Химик».

«Мы немного изменили ход войны с помощью дронов. Просто на границе, как это было в начале полномасштабного вторжения, фиксировать стягивание войск уже невозможно. Если оно фиксируется, то сразу же и уничтожается любыми средствами, начиная с Mavic и заканчивая уже большими дронами. Мы фиксируем перемещения больше на глубине. Прямо у границы нет никакого большого перемещения. Есть территория личного состава, есть какие-то подвозы продукции, логистика и так далее, но скопления на сегодняшний день у границы на участке, за который мы отвечаем, нет», – проинформировал Химик.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

По его словам, из-за усиления работы украинских беспилотников противник стал осторожнее и меньше двигается по открытой местности. Защитники обнаруживают россиян с помощью тепловизионных камер и собственных лайфхаков.