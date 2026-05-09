Строительство двух подземных школ на Харьковщине остановилось: причина

Строительство защитных сооружений в двух лицеях – Лозовском №12 и Краснопавловском – остановилось. Причина – недобросовестные подрядчики, объясняет глава Лозовской громады Сергей Зеленский.

«Строители подвели нашу громаду в ключевом вопросе — безопасности обучения детей. Бригады начали работать еще в позапрошлом году, но делали это крайне медленно. За все это время не выполнили даже 20% работ», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул: управление образования, молодежи и спорта постоянно контролировало процесс. Говорит: писали письма-претензии и требовали соблюдать сроки.

«Подрядчики на эти замечания не реагировали. Ждать дальше не стали — расторгли договоры с недобросовестными исполнителями. Готовим иски в суд. Самое неприятное, что из-за халатности строителей мы потеряли драгоценное время», — говорит Зеленский.

Теперь планируют проводить новые тендеры, определять подрядчиков и снова согласовывать финансирование с государством. Зеленский акцентирует: это сложный и длительный путь, но – единственный способ возобновить строительство необходимых для детей укрытий.

“Наша главная задача – сделать все зависимое от громады, чтобы достроить безопасные “подземные школы”, — подытожил глава Лозовской громады.

Напомним, в Слободском районе 4 мая начала работу девятая подземная школа Харькова, построенная с нуля. Уже сейчас ее посещают около 900 учеников, а в новом учебном году здесь планируют принять до 1200 детей.