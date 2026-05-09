Live

Строительство двух подземных школ на Харьковщине остановилось: причина

Общество 15:39   09.05.2026
Виктория Яковенко
Строительство двух подземных школ на Харьковщине остановилось: причина Фото: Сергей Зеленский

Строительство защитных сооружений в двух лицеях – Лозовском №12 и Краснопавловском – остановилось. Причина – недобросовестные подрядчики, объясняет глава Лозовской громады Сергей Зеленский.

«Строители подвели нашу громаду в ключевом вопросе — безопасности обучения детей. Бригады начали работать еще в позапрошлом году, но делали это крайне медленно. За все это время не выполнили даже 20% работ», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул: управление образования, молодежи и спорта постоянно контролировало процесс. Говорит: писали письма-претензии и требовали соблюдать сроки.

«Подрядчики на эти замечания не реагировали. Ждать дальше не стали — расторгли договоры с недобросовестными исполнителями. Готовим иски в суд. Самое неприятное, что из-за халатности строителей мы потеряли драгоценное время», — говорит Зеленский.

Теперь планируют проводить новые тендеры, определять подрядчиков и снова согласовывать финансирование с государством. Зеленский акцентирует: это сложный и длительный путь, но – единственный способ возобновить строительство необходимых для детей укрытий.

“Наша главная задача – сделать все зависимое от громады, чтобы достроить безопасные “подземные школы”, — подытожил глава Лозовской громады.

Напомним, в Слободском районе 4 мая начала работу девятая подземная школа Харькова, построенная с нуля. Уже сейчас ее посещают около 900 учеников, а в новом учебном году здесь планируют принять до 1200 детей.

Читайте также: «Очень затратный проект»: в Харькове начали строить подземный детсад (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Зеленский разрешил провести парад в Москве 9 мая – указ
Зеленский разрешил провести парад в Москве 9 мая – указ
09.05.2026, 09:19
Стрельба произошла в Харькове: пострадал мужчина, подробности от полиции
Стрельба произошла в Харькове: пострадал мужчина, подробности от полиции
09.05.2026, 11:03
«Первое, что мне дали — турникет» — впечатления норвежца от поездки в Харьков
«Первое, что мне дали — турникет» — впечатления норвежца от поездки в Харьков
09.05.2026, 10:13
Новости Харькова — главное за 9 мая: ночная стрельба, 232 ДТП за месяц
Новости Харькова — главное за 9 мая: ночная стрельба, 232 ДТП за месяц
09.05.2026, 16:17
«Ждали целый год»: в Харькове собирались аниме-герои и персонажи из Star Wars
«Ждали целый год»: в Харькове собирались аниме-герои и персонажи из Star Wars
09.05.2026, 13:11
Семь раз атаковала РФ с начала суток на Харьковщине: Генштаб ВСУ на 16:00
Семь раз атаковала РФ с начала суток на Харьковщине: Генштаб ВСУ на 16:00
09.05.2026, 16:14

Новости по теме:

04.05.2026
Накануне вечером БпЛА РФ атаковал многоэтажку в Лозовой: пострадала женщина
20.04.2026
Стоимость проезда в общественном транспорте повышают в городе на Харьковщине
11.04.2026
Абрикосы цветут, заморозки бьют: как аграрии Харьковщины борются за урожай
22.02.2026
Лозовскую громаду атаковали БпЛА, повреждена критическая инфраструктура
19.02.2026
В Лозовой россияне обесточили котельную, от которой зависят 16 тысяч абонентов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Строительство двух подземных школ на Харьковщине остановилось: причина», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 мая 2026 в 15:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Строительство защитных сооружений в двух лицеях – Лозовском №12 и Краснопавловском – остановилось. Причина – недобросовестные подрядчики".