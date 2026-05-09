«Ждали целый год»: в Харькове собирались аниме-герои и персонажи из Star Wars

Косплей-фестиваль состоялся в ТРЦ «Дафи» в Харькове в минувшие выходные. Мероприятие проходило в формате конкурса, где были три призовых места и отдельная детская номинация, а также приз зрительских симпатий. Победители получили денежное вознаграждение.

«Косплей — это перевоплощение в любимого персонажа из аниме, игр, манги, фильмов или даже персонажа, созданного с помощью собственного воображения», — объяснила МГ «Объектив» Мята.

На фестивале были участники разных возрастов — от подростков и детей 5-6 лет до самого старшего конкурсанта 50 лет. Также присутствовали косплееры из других городов, которые специально приехали в Харьков, чтобы принять участие в конкурсе на лучший костюм.

Дарья и Афина живут в Днепре. Девушки уже несколько лет занимаются косплеем. «Я выезжала из Харькова в Днепр, и сейчас вернулась в Харьков на фестиваль, очень приятно было увидеть родной город!» — рассказывает Афина.

Девушки похвастались своими яркими костюмами, которые изготовили собственноручно. «Я обожаю что-то мастерить, рисовать. Если вы творческий человек и любите что-то делать руками, косплей — идеальный вариант для вас», — подчеркнула Дарья. Девушка впервые была в Харькове, именно Афина пригласила подругу в родной город.

В роли судей были настоящие профессионалы этого искусства — опытные косплееры, крафтеры оружия, вигмейкеры (люди, занимающиеся изготовлением или укладкой париков — ред.).

«Первое место занял косплеер Сергей с персонажем из Star Wars, и эта награда полностью заслужена! Костюм был просто невероятный», — рассказала Мария.

Мария и Артем — пара, они познакомились в Telegram и их дружба и, затем, отношения завязались благодаря общему интересу — любимой игре и искусству косплея.

«Мы очень устали, но в восторге! Мы ждали этот фестиваль целый год. К сожалению, сейчас очень редко проходят такие мероприятия, но мы надеемся, что в дальнейшем фестивали будут проходить чаще», — поделился впечатлениями Артем.