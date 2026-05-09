Сегодня 9 мая 2026: какой праздник и день в истории

9 мая в Украине – День Европы. В мире – Второй день памяти и примирения. В этот день 1671 года ирландский авантюрист Томас Блад попытался выкрасть драгоценности короны из лондонского Тауэра. В 1913-м на экраны вышел первый фильм о Фантомасе. В 1919-м главой Директории УНР избрали Симона Петлюру. В 1920-м состоялся украинско-польский парад по случаю освобождения Киева от большевиков. В 1945-м гражданам СССР объявили о капитуляции нацистской Германии. В 1950-м была провозглашена Декларация Шумана, которая стала первым шагом к созданию ЕС. В 2004-м в Чечне убили Ахмата Кадырова. А в 2022-м президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

Праздники и памятные даты 9 мая

9 мая в Украине и ЕС – День Европы.

В мире – Второй день памяти и примирения.

Вторая суббота мая – Всемирный день справедливой торговли, Всемирный день мигрирующих птиц, Всемирный день танца живота, Всемирный день коллажа и Всемирный день вина «Бакфаст».

Также сегодня – День магнитного алфавита.

9 мая в истории

9 мая 1671 года ирландский авантюрист Томас Блад («полковник Блад») попытался выкрасть драгоценности короны из лондонского Тауэра. Это была с одной стороны месть короне, с другой – попытка получить компенсацию. Во времена гражданской войны в Англии (1642–1651) между сторонниками короля Карла I и парламента Блад был на стороне парламента. После восстановления монархии – реставрации Стюартов – в 1660 году Томаса вместе со многими бывшими противниками короля лишили всех поместий. В 1663 году «полковник Блад» возглавил заговор, целью которого было захватить Дублинский замок у сторонников Карла II. Заговор разоблачили, сообщников Блада казнили, но он сам умудрился скрыться. Это поражение авантюриста не остановило.

«В 1671 году он разработал удивительный план кражи новых коронных драгоценностей, которые были переделаны Карлом II, поскольку большинство оригинальных драгоценностей переплавили после казни Карла I в 1649 году», — пишет проект History.

Томас переоделся священником и в таком образе вошел в доверие к смотрителю драгоценностей. Во время очередного визита к своему «другу» 9 мая 1671 года, Блад с сообщниками напал на него, связал и ранил. Нейтрализовав смотрителя, грабители проникли в Дом драгоценностей. Блад сплющил королевскую корону молотком, чтобы легче ее вынести. Другие регалии (скипетр и державу) его подельники пытались спрятать под одеждой. Однако скрыться с реликвиями им не удалось. Реализации плана помешал сын смотрителя драгоценностей, неожиданно прибывший к отцу и поднявший тревогу. Часовые Тауэра задержали и арестовали всех четырех преступников. Однако дальнейшее развитие событий было неожиданным.

«Блада привели к королю. Карл II был настолько поражен дерзостью Блада, что не наказал его», — пишет History.

Более того, «полковник» получил от монарха пенсию и фактически вернул часть утраченных владений. Эта авантюра и ее роскошное завершение сделали Блада одной из самых ярких знаменитостей своего времени. Легенды о нем сочиняли такие, что когда авантюрист умер в 1680 году, его тело даже пришлось эксгумировать – чтобы убедиться, что он действительно мертв.

9 мая 1913 года на экраны Франции вышел фильм о Фантомасе. Подробнее.

9 мая 1919 года главой Директории УНР избрали Симона Петлюру. Подробнее.

9 мая 1920 года на Крещатике состоялся украинско-польский парад в честь освобождения Киева от большевиков. Подробнее.

9 мая 1945 года гражданам СССР объявили о капитуляции нацистской Германии. В этот день в Москву доставили самолетом акт о капитуляции, подписанный по требованию Сталина 8 мая – второй раз после капитуляции 7 мая в Реймсе. Подробнее.

9 мая 1950 года провозгласили Декларацию Шумана, которая стала первым шагом к дальнейшему созданию Европейского Союза. Подробнее.

9 мая 2004 года в результате подрыва взрывчатки во время праздничных мероприятий по случаю Дня победы погиб президент Чечни Ахмат Кадыров. Подробнее.

9 мая 2022 года президент США Джо Байден подписал закон, известный как «Ленд-лиз для Украины». Подробнее.

Церковный праздник 9 мая

9 мая отмечают перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, чтят память пророка Исайи. Подробнее.

Народные приметы

Если 9 мая идет дождь, то летом не будет засухи и будет хороший урожай.

Если холодно, то потеплеет только на Троицу.

Если зацвела калина, то можно купаться в прудах.

Что нельзя делать 9 мая

Нельзя плавать в открытых водоемах – в реках, озерах и море.

Нельзя тяжело работать.

Нельзя стричь овец.