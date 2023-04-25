Сегодня 25 апреля: какой праздник и день в истории

25 апреля 1507 года напечатана первая карта мира с континентом под названием «Америка». В 1660-м в Англии приняли решение реставрировать монархию. В 1792-м во Франции впервые применили гильотину. В 1920-м польско-украинская армия начала наступление, в результате которого освободила от большевиков Киев.

Праздники и памятные даты 25 апреля

25 апреля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

В мире – Всемирный день пингвинов.

Под эгидой ООН проходят: Всемирный день борьбы с малярией, Международный день делегата, Международный день ДНК, Международный день секретаря и День парикмахера.

25 апреля в истории

25 апреля 1507 года напечатали 1000 экземпляров карты мира, на которых новый континент за Атлантическим океаном получил название «Америка». На карте южный и северный материки соединены узким перешейком. Более того – на западе картограф предсказал океан, который на тот момент еще не открыли.

Автор карты – немецкий географ Мартин Вальдземюллер. Есть несколько версий происхождения этого названия. Самая распространенная – от имени флорентийского путешественника Америго Веспуччи. Он хоть и не открыл Америку, но, в отличие от Колумба, был умелым «пиарщиком». Друзья Веспуччи распространяли информацию о его путешествиях с чрезвычайным усердием, а он сам не скупился на сведения из Нового Света. Поэтому тогдашняя публика именно от флорентийца получила значительное количество сведений об открытом материке. Все чаще новые земли называли, к примеру, «земли от Америго Веспуччи». Появление карты с континентом, названным «Америка», способствовало закреплению названия. Хотя в дальнейшем на карте 1513 года Вальдземюллер заменил слово «Америка» на «Terra Incognita», процесс уже было не остановить. Та самая историческая карта 1507 года по сей день сохранилась в одном экземпляре.

25 апреля 1660 года в Англии, Шотландии и Ирландии реставрировали монархию. В этот день новоизбранный парламент пригласил Карла II (Стюарта) занять престол трех королевств.

Отца Карла II короля Карла I казнили во время Английской революции, а наследник престола был вынужден сначала скрываться в стране, а затем уехать из нее. Возвращению Стюарта на престол предшествовали 11 лет, которые формально называют периодом Английской республики. Хотя на самом деле власть лорда-протектора Оливера Кромвеля, возглавившего страну после революции, гражданской войны и казни короля, была ближе к монархической. Он даже добился наследственной передачи своей должности сыну Ричарду. Но после смерти Кромвеля в сентябре 1958 года Ричард единоличную власть удержать не смог.

Страна была в тяжелом положении из-за войны с Испанией и углубления экономических проблем. Наследник Кромвеля созвал парламент, и с этого момента начался демонтаж системы протектората. Пост лорда-протектора ликвидировали, краткий период страной правил Государственный совет, в состав которого вошло военное командование и часть депутатов Долгого парламента (еще времен Карла I). Точку в этом «дележе наследия Кромвеля» поставил генерал Джордж Монк. Он не был в составе правящей военной группы, однако пользовался большой популярностью в армии. Генерал двинул свои войска на Лондон и совершил государственный переворот. После чего созвал новый парламент, а затем вступил в переговоры с Карлом II — о возвращении того на престол Англии. Карл вернулся в Лондон в день своего 30-летия – 29 мая 1660 года. Однако английская монархия после революции уже не восстановила власть в полной мере. Власть парламента существенно возросла, а роль монарха постепенно свелась к той, которую мы можем наблюдать в современной Великобритании.

25 апреля 1792 года на Гревской площади в Париже соорудили и впервые использовали для публичной казни гильотину. Первому голову ею отрубили Николя Жаку Пелетье – убийце. На самом деле, технология гильотины была известна и раньше — подобные устройства использовали еще в XII — XVI веках в разных странах. Однако именно во Франции такой метод казней стал массовым. Вводили гильотину якобы с благой целью. Отдельные парламентарии предлагали вообще отменить смертную казнь, однако большинство не поддержало такие предложения. Тогда решили, что смертная казнь должна происходить «без страдания», пыток и унижения. Гильотина, по замыслу ее разработчиков, удовлетворяла таким требованиям. А вот толпу, пришедшую 25 апреля 1792 года на Гревскую площадь, зрелище разочаровало. Впрочем, уже вскоре Французская революция компенсировала «недостаточную зрелищность» казней их количеством. В некоторые революционные дни гильотинировали до 60 человек в сутки.

25 апреля 1920 года объединенная польско-украинская армия начала наступление, выбивая большевиков из Украины.

В результате этих действий 7 мая освободили Киев. Походу на Киев предшествовали переговоры и тайный договор между главой возрожденного Польского государства Юзефом Пилсудским и главой Директории УНР Симоном Петлюрой. 22 апреля 1920 года они подписали политическое соглашение, а 26 — заключили военный союз (Варшавский договор). До этого момента поляки рассчитывали восстановить свое государство в границах Речи Посполитой – то есть включить украинские земли в свой состав. С советскими войсками они столкнулись на литовских, белорусских и украинских землях. Ведь после капитуляции Германии в Первой мировой войне большевики сразу объявили Брестский мирный договор не действительным и начали заходить на территории бывшей Российской империи, которые до этого официально признали независимыми. Во время польско-советской войны руководство Польши осознало, что нуждается в союзниках. Так что от планов захвата земель УНР и включения их в свой состав пришлось отказаться. После этого силы двух стран объединились для противостояния Красной армии. 9 мая украинско-польские войска провели общий парад в Киеве. Но удержать столицу надолго не удалось — уже 14 июня в нее снова вступили красноармейцы.

25 апреля 1945 года состоялась знаменитая встреча на Эльбе. Во время Второй мировой войны встретились союзники – американские и советские войска. Это означало соединение двух европейских фронтов – Восточного и Западного. 25 апреля на разрушенном мосту через Эльбу вблизи Торгау американский патруль под командованием второго лейтенанта Армии США Уильяма Робертсона встретился с советскими солдатами под командованием украинца из Черкасской области лейтенанта Александра Сильвашко. В память об этом событии сделали фото Робертсона и Сильвашко, которые пожимают друг другу руки.

25 апреля 1994 года в Украине вышел указ президента, которым создан Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Нацсовет является надзорным и регуляционным органом, следящим за соблюдением законодательства в сфере телерадиовещания.

Церковный праздник 25 апреля

25 апреля – Радоница. Это день поминовения умерших родственников. Радоница приходится на девятый день после Пасхи. Ее ежегодно отмечают во вторник.

Также 25 апреля христиане чтят преподобного Василия исповедника. Он жил в VIII веке. Был епископом города Парии. Решительно выступил против иконоборческой ереси и отказался подписать постановление об уничтожении икон. За свою позицию в этом вопросе претерпел гонения, голод и нищету. Однако до конца жизни твердо отстаивал веру.

Народные приметы

Морозное утро – к неурожайному лету.

Дождь в этот день предвещает дожди в начале мая.

Если везде паутина – лето будет жарким.

Что нельзя делать 25 апреля

Нельзя плакать и горевать.

Нельзя плохо отзываться об умерших.

Нельзя оставлять пищу на кладбище и поминать умерших алкоголем.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, особенно на огороде.