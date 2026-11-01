Новости Харькова – главное 1 ноября: атака на медиков

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:50

За прошедшие сутки под вражескими ударами были Харьков и 10 населенных пунктов Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов

В результате обстрелов пострадали 7 человек, в том числе ребенок.

В г. Харьков получил ранения 57-летний мужчина;

в пос. Рядом Дергачевской общины ранен 40-летний мужчина;

в пос. Золочев получила ранения 16-летняя девочка;

в пос. Старый Салтов получили ранения 53-летний мужчина и женщины 70 и 74 лет, получила острую реакцию на стресс 71-летняя женщина.

Враг применил по Харьковщине 1 ракету; 1 БпЛА типа «молния»; 3 fpv-дроны; 80 БпЛА (тип устанавливается).

08:17

Пожар в Немышлянском районе: трое пострадавших, в том числе ребенок

В Немышлянском районе Харькова в результате бытового пожара пострадали три человека, среди них — 10-летний ребенок. В квартире на втором этаже горели домашние принадлежности и перекрытия на площади 15 кв. м. Причина пожара – короткое замыкание электросети, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

08:10

13 атак предприняли оккупанты на севере Харьковщины

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 13 атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Терновой, Старицы, Радьковки, а также в направлениях Захаровки и Волоховского, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

08:00

РФ ударила по Изюму из РСЗО

Сегодня, 1 ноября, около 06:05 враг нанес удар по городу, применив, по предварительным данным, реактивную систему залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в Изюмской городской военной администрации.

«Попадание зафиксировано в районе Поворотка, ориентировочно в дорожное покрытие одной из улиц. В результате атаки повреждено более 10 жилых домов. Информация о пострадавших пока не поступала. Информация о последствиях обстрелов уточняется», — сообщили в Изюмской ГВА.

7:10

В Дергачевской громаде бригада скорой попала под атаку БпЛА

Медики ехали по вызову в деревню Безруки. Благодаря РЭБ взрыв произошел вдали от автомобиля, однако лобовое стекло было повреждено, сообщили в Харьковском обцентре экстренной медпомощи и медицины катастроф. На вызов ехали парамедик Алексей Черняков и экстренный медтехник Владимир Мицай.

«В такой ситуации можно было думать только о собственной безопасности. Но наши медики продолжили свою работу. Они добрались до пациента, провели осмотр, установили диагноз — острое нарушение мозгового кровообращения — и доставили человека в больницу», — говорят в облцентре.