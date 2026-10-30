Прилетело по «Дафи», отопительный сезон стартовал – итоги 30 октября

Объектив напоминает главные новости дня 30 октября.

Распоряжение, которым разрешено подавать тепло в дома, накануне издал начальник ХОВА Олег Синегубов. Прежде батареи должны нагреться в учреждениях здравоохранения, соцзащиты населения, а также образования, где дети учатся офлайн или в смешанном формате. Харьковчане в соцсетях сообщают, что в некоторых районах уже греют квартиры в многоэтажках.

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Удар пришелся в крышу здания, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Четверо человек обратились за медицинской помощью: одна женщина получила ранения, другие – острую реакцию на стресс. Торговый центр временно прекращал работу, однако впоследствии магазины на нижних этажах начали открывать. Кроме того, с утра «прилеты» были в Основянском районе. «Герань-3» ударила по территории транспортного предприятия, горели автомобили.

Под завалами здания в Изюме, разрушенного российским КАБ, обнаружили тела пятерых погибших. Прилет был 29 октября. 14 человек пострадали. 31 октября в общине объявили Днем траура.

Аналитики группы «DeepState» обозначили на карте как оккупированную территорию к юго-востоку от села Гранов. Зона контроля захватчиков расширилась в сторону Казачьей Лопани. Сама Казачья, по данным DeepState, большей частью – под контролем Сил обороны, только на севере – серая зона.

Видео опасного подъема он опубликовал в своем инстаграмме. Экстремал поделился, что на подготовку к такому подъему потратил несколько месяцев. Несколько попыток были неудачными. Он признался: «Еще никогда во время подъема мне не было так страшно».

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