Часть трамваев и троллейбусов в Харькове изменит маршрут в субботу

Речь идет о трамвае №20 и троллейбусах №2, 12, 27 и 40. Они будут курсировать по измененным маршрутам с 9:00 до 17:00 или до 18:00 31 октября, сообщила пресс-служба мэрии.

В мэрии пояснили, что в это время энергетики будут проводить работы в городе.

В связи с этим трамваи не будут курсировать с 9:00 до 18:00 по улице Клочковской (от ул. Европейской до пр. Победы), а троллейбусы без запаса автономного хода — по проспекту Науки и улицам 23 Августа Деревянко.

Также с 9:00 до 17:00 в тот же день будет приостановлено движение троллейбусов без запаса автономного хода по пр. Ново-Баварскому, ул. Китаенко и пр. Любови Малой (от пр. Дзюбы до ул. Дудинской).

С 9:00 до 18:00 транспорт будет курсировать следующим образом:

трамвай №20 (часть 1): от вокзала «Харьков-Пассажирский» до ул. Европейской;

(часть 1): от вокзала «Харьков-Пассажирский» до ул. Европейской; трамвай №20 (часть 2): от разворотного круга «Малая Даниловка» до разворотного круга «Пр. Победы» (через ул. Клочковскую и пр. Победы);

(часть 2): от разворотного круга «Малая Даниловка» до разворотного круга «Пр. Победы» (через ул. Клочковскую и пр. Победы); троллейбусы №2 и 40 : от пр. Жуковского до майдана Конституции;

: от пр. Жуковского до майдана Конституции; троллейбус №12: от ул. Рудика до площади Конституции.

Кроме того, с 9.00 до 17.00 троллейбус №27 будет курсировать от ул. Новый Быт до площади Конституции.

Во время отсутствия трамвайного сообщения по ул. Клочковской будет курсировать временный автобус №221:

разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – ул. Клочковская – ул. Европейский.

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Напомним, 31 октября с 09:00 до 17:00 будут обесточены потребители частей Новобаварского и Холодногорского районов Харькова, сообщили в АО «Харьковоблэнерго». Причина – проведение ремонтных работ.