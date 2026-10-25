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Сегодня 25 октября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   25.10.2026
Оксана Горун
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Сегодня 25 октября 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине отмечают День автомобилиста и дорожника. Ночью страна перешла на зимнее время. 25 октября 1415 года произошло одно из наиболее известных сражений Столетней войны между Англией и Францией – битва при Азенкуре. В 1586-м к смертной казни приговорили королеву Шотландии Марию Стюарт. В 1920-м в Крыму родился украинский военный летчик, крымский татарин Султан Амет-Хан. В 1921-м начался второй зимний поход армии УНР. В 1962-м во время Карибского кризиса постпред США в ООН на заседании Совбеза продемонстрировал фотографии советских ракет на Кубе. В 2015-м Украина официально прекратила авиасообщение с РФ.

Праздники и памятные даты 25 октября

Последнее воскресенье октября в Украине – это День автомобилиста и дорожника. В мире – День свекрови и тещи.

Также сегодня происходит переход на зимнее время. В 04:00 утра необходимо перевести стрелки часов на один час назад – на 03:00.

25 октября – День рождения Национального союза художников Украины.

Также сегодня: Международный день борьбы женщин за мир, Всемирный день оперы, Международный день осведомленности о карликовости, Европейский день юристов и Европейский день юстиции (или гражданского права), Всемирный день осведомленности о расщеплении позвоночника и гидроцефалии, Всемирный день осведомленности о миелодиспластическом синдроме, Всемирный день макарон, День панк-культуры, День каратэ (отмечают на родине этого вида боевого искусства – на Окинаве, есть также Международный день каратэ – 17 июня), Всемирный день производителей пиццы (или Всемирный день пицайоло).

Видео создано с использованием ИИ

25 октября в истории

25 октября 1415 года произошло одно из наиболее известных сражений Столетней войны между Англией и Францией – битва при Азенкуре. В ней одержало победу войско короля Генриха V и прославились английские лучники.

«Провоцируя французскую армию на атаку, Генрих смог использовать оборонную тактику. Защищенные деревянными кольями, вбитыми в землю, английские лучники своими стрелами сломали французских вооруженных воинов, которые были еще больше поставлены в невыгодное положение из-за топкой земли. Французская конница потерпела неудачу в атаке на лучников. Победа под Азенкуром была быстрой. Потери французов были гораздо больше, чем англичан, и многие французы были захвачены в плен, в частности герцоги Орлеанский и Бурбонский. Сражение увековечил Шекспир в своей пьесе «Король Генрих V», что обеспечило ему культовый статус», — пишет сайт Королевской оружейной палаты Великобритании.

Битва при Азенкуре - картина
Иллюстрация из английской рукописи с фламандскими миниатюрами «Хроники Сент-Олбанса» Томаса Уолсингема. Источник: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=139585

Несмотря на то, что это сражение прославило Генриха V как полководца, оно не было решающим в его походе против Франции. В 1417 году англичане начали новый масштабный поход. Итогом нескольких лет сражений и побед стало подписание 21 мая 1420 года договора в Труа. Согласно ему, французский король Карл VI Безумный делал Генриха своим наследником (в обход родного сына – будущего Карла VII). Генрих V следом женился на дочери короля Франции Екатериной Валуа. Но занять трон ее отца так и не успел – в 1422 году он умер, по наиболее распространенной версии – от дизентерии. Наследником французской короны стал малолетний сын Генриха и Екатерины Валуа Генрих VI. Но его дядя Карл VII (которого продолжала признавать наследником и королем значительная часть французов) со временем вернул себе отцовское наследство – и власть, и корону.

25 октября 1586 года к смертной казни приговорили королеву Шотландии Марию Стюарт. Подробнее.

25 октября 1920 года в Крыму родился украинский военный летчик, крымский татарин Султан Амет-Хан – дважды Герой Советского Союза. Подробнее.

Султан Амет-Хан - летчик
Фото: УИНП

25 октября 1921 года начался Второй зимний поход армии УНР, ставший гораздо более трагичным, чем первый. Подробнее.

25 октября 1962 года произошло очередное знаковое событие времен Карибского кризиса. Постоянный представитель США в ООН Эдлай Стивенсон на заседании Совбеза продемонстрировал фотографии советских ракет на Кубе. Подробнее.

25 октября 2015 года Украина официально прекратила авиасообщение с РФ. Подробнее.

Церковный праздник 25 октября

25 октября чтят память мучеников Маркиана и Мартирия. Подробнее.

Народные приметы

Если 25 октября гремит гром, зима будет снежной и теплой.

Если звезды ночью яркие – скоро будет мороз, а если тусклые – потепление.

Что нельзя делать 25 октября

Нельзя сплетничать, врать и обманывать.

Нельзя отказывать в помощи и подаянии.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 25 октября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в Украине отмечают День автомобилиста и дорожника. Ночью страна перешла на зимнее время".