Сегодня 31 августа: какой день в истории

31 августа 1422 года королем Англии стал восьмимесячный Генрих VI – единственный, кого короновали и королем Франции. В 1832-м родился украинский священник Агапий Гончаренко, покорявший с американцами Аляску и основавший в Калифорнии хутор «Украина». В 1939-м Верховный совет СССР ратифицировал Советско-германский договор о ненападении (известный как Пакт Молотова — Риббентропа), а немцы озвучили свой ультиматум Польше. В 1986-м в Черном море затонул «Адмирал Нахимов». А в 1995-м на орбиту запустили первый украинский научно-исследовательский спутник «Січ-1».

Праздники и памятные даты 31 августа

31 августа в Украине – День авиации (отмечают в последнюю субботу августа).

В мире – Всемирный день дистанционного обучения, Международный день осведомленности о передозировке, День дальнобойщика (последняя суббота августа).

Также отмечают: Всемирный день блога или Всемирный день блоггера, День Независимости Кыргызстана, Международный день лиц африканского происхождения, День традиционной африканской медицины.

31 августа в истории

31 августа 1422 года после неожиданной смерти своего отца королем Англии стал Генрих VI – восьмимесячный младенец. Ему суждено быть последним королем страны из династии Ланкастеров. Он также – одна из ключевых персон Войны Алой и Белой розы (гражданской войны в Англии) и единственный английский монарх, которого короновали еще и королем Франции.

Отец Генриха VI, Генрих V, был самым успешным из королей Англии времен Столетней войны. Он приходился правнуком Эдуарду III Плантагенету – королю, начавшему эту бесконечную английскую войну за престол Франции. Генрих V происходил не из прямой ветви наследников Эдуарда III, а от второго по возрасту его сына (прямых наследников с престола «подвинул» отец Генриха V – Генрих Болингброк, первый из Ланкастеров на престоле). Этот король стал полководцем, который почти «дожал» Францию. Генрих V дошел до окрестностей Парижа, и французы подписали договор, согласно которому признали его наследником французского престола в случае смерти короля Карла Безумного. Генрих женился на дочери французского короля и ждал своего времени, чтобы объединить престолы двух стран и завершить войну. Однако не так получилось, как он надеялся. 36-летний король Англии внезапно скончался, как полагают, от дезинтерии. Его сыну Генриху VI на тот момент было всего восемь месяцев. Буквально через месяц умер и французский король Карл Безумный. Итак, Генриха VI, как и обещали его отцу, короновали королем не только Англии, но и Франции.

Впрочем, в течение жизни он потерял оба престола. В начале правления Генриха VI страной руководили регенты – его дяди. В дальнейшем же, по мнению историков и современников, правление перешло не столько к самому королю, а к его жене Маргарите Анжуйской.

У нее было два недостатка в глазах английской знати: значительное влияние на мужа и французское происхождение. Второй фактор на фоне дальнейших военных неудач во Франции все больше настраивал английских дворян против короля, его супруги и их фаворитов. В 1450 году была потеряна Нормандия, в Англию с континента возвращались разгромленные войска, которым еще и нечем было платить за службу. В стране возникали беспорядки и восстания (в начале локальные).

На фоне падения популярности короля росла популярность другого Плантагенета – герцога Йоркского Ричарда. Он тоже был наследником короля Эдуарда III, но по ветви четвертого из его сыновей. Ричард, сосланный руководить Ирландей, вернулся в Лондон в 1452 году. Он заявил требование, чтобы ему предоставили место в Королевском совете, отмечая необходимость «положить конец плохому правлению». Эти требования герцога Йоркского нашли поддержку как в элитах, так и в народе. Он начал формировать собственную армию. В начале Ланкастерам во главе с королем Генрихом VI и королевой Маргаритой удалось собрать значительные силы и изолировать Йорка. Однако в 1453 году Франция окончательно выиграла Столетнюю войну, англичане покинули Бордо. И это стало приговором не только правлению Генриха VI, но и его психике. Получив известие о потере Бордо, Генрих, по оценкам современников, «повредился разумом». В течение года он не проявлял никаких признаков заинтересованности в реальности (современные исследователи предполагают, что у монарха была шизофрения).

На фоне безумия короля влияние герцога Йоркского значительно возросло, он почти перехватил рычаги руководства государством. Но в 1454-м Генрих внезапно пришел в себя. Так что сменить власть в стране бескровно не удалось. С этого началось военное противостояние. В 1460-м после ряда выигранных у Ланкастеров битв Ричард Йоркский вступил в Лондон и провозгласил себя наследником престола – при живом короле Генрихе и его малолетнем сыне Эдуарде. Сам король уже не мог защитить престол, однако в битву вступила его жена Маргарита. Она собрала новое войско, рассеявшее армию Йорков в битве при Вейкфилде, Ричард Йоркский погиб. Однако 29 мая 1461 года произошла самая кровавая из битв Войны Алой и Белой роз (и вообще одна из самых больших на территории Британских островов за всю историю страны) – битва под Таутоном. Во главе армии Йорков был сын Ричарда – Эдуард. Он уже провозгласил себя королем Англии, но еще должен был убрать соперников. И это ему отчасти удалось. Эдуард победил в сражении. Маргарита с сыном (тоже Эдуардом) сбежала в начале из столицы, а впоследствии – и из страны. Скрывавшегося у друзей Генриха VI со временем схватили и заключили в Тауэр. По мнению историков, ему оппоненты сохраняли жизнь, чтобы Ланкастеров не возглавил сын свергнутого короля. По официальной версии королевского дворца, умер Генрих VI «от меланхолии», узнав о гибели своего сына в битве при Тьюксбери. Впрочем, исследователи подозревают, что его убили – как только потребность в нем исчерпалась.

31 августа 1832 года родился украинский священник Агапий Гончаренко, сбежавший от российской царской «охранки» аж в США, покорявший с американцами Аляску и основавший в Калифорнии хутор «Украина».

Он происходил из казацкого рода Богунов, родился на территории современной Житомирской области. Завершил Киевскую духовную семинарию и стал послушником в Киево-Печерской Лавре. В 1857 году молодого монаха отправили с миссией на Афон. Там иеродиакону в руки попали запрещенные в Российской империи издания «Колокол» и «Полярная звезда» (Герцена и Огарева). Впоследствии украинский монах и сам стал писать в эти издания, в частности, о тяжелом социально-экономическом положении украинского народа. Конечно, долго такое «свободомыслие» продолжаться не могло. Агапия арестовали, однако когда пересылали из Греции в Россию, друзья устроили ему побег – Гончаренко уехал в Лондон. Там работал в местном издательстве и в Британском музее. Находясь в Лондоне, он написал статью-реквием на смерть Тараса Шевченко, которую напечатали в «Колоколе». Когда же преследование россиянами монаха несколько стихло, он вернулся на Афон, где Агапия рукоположили в священника Греческой православной церкви. Однако царская «охранка» объявила награду за его поимку – 5000 рублей. Тогда Агапий решил поехать как можно дальше от россиян – в Америку.

В 1865 году он прибыл в Бостон. И стал тем священником, который отслужил первую православную службу в Северной Америке. Однако и на этом приключения киевского монаха совсем не завершились. Когда США выкупили у России Аляску, украинец переселился туда, чтобы помочь американцам найти общий язык с местным населением. Там, на севере США, Агапий издавал двуязычный вестник «The Аlаskа Неrаld» (1868-72). А в его первом номере опубликовал собственный перевод на английский отрывков из поэмы Шевченко «Кавказ».

«Приложением к вестнику стал блок «Свобода», где рядом с русским языком были статьи на украинском. В своем издании защищает права новых американских граждан от притеснений правительства и частных компаний, пропагандирует необходимость образования, выступает против российской империалистической политики. Перевел Конституцию США и печатал ее выписки в газете на русском языке. Таким образом, он стал родоначальником украинской и российской журналистики в США», — отмечает Украинский институт национальной памяти.

В США общественный деятель от церкви продолжал заниматься и политикой, и тем, что сейчас назвали бы волонтерством, поддерживал связи с политическими ссыльными в Российской империи. А одновременно не оставлял и пастырскую деятельность. В 1872 году он купил землю возле Сан-Франциско, где основал хутор «Украина» и поселился вместе с женой Альбиной Цитти. Необыкновенную историю своей жизни Агапий описал в книге «Воспоминания Агапия Гончаренко, украинского казака-священника». Он дожил до 84 лет и похоронен на своем хуторе. В 1997 году это место занесли в официальный перечень исторических памятников, охраняемых штатом Калифорния. 15 мая 1999 года хутор «Украина» объявили государственным историческим памятником-заповедником.

31 августа 1939 года Верховный Совет СССР ратифицировал Советско-германский договор о ненападении (известный как Пакт Молотова — Риббентропа). Конечно, публично на рассмотрение представили только официальную часть договора – без тайного протокола, который и содержал основную суть. Советским депутатам договор «представил» лично Молотов – нарком иностранных дел СССР.

Видео: Гостелерадиофонд

Его речь на том заседании опубликована дословно в отдельном издании (в частности в электронном виде есть в библиотеке ХНУ им. В.Н. Каразина) Молотов объяснял депутатам, почему «не удалось» договориться о союзнических отношениях с Англией и Францией. А также, почему Германия во главе с идейными противниками коммунизма – нацистами – резко стала «другом СССР». Приведем несколько показательных цитат из этого выступления. Читая, важно помнить контекст. Это говорил человек, который только что «разделил» на бумаге Европу с нацистами, в столице страны, войско которой ворвется в Польшу уже через несколько недель — 17 сентября:

☑️ «Переговоры натолкнулись на то, что Польша, которую должны были совместно гарантировать Англия, Франция и СССР, отказалась от военной помощи со стороны Советского Союза. Преодолеть эти возражения Польши так и не удалось. Больше того, переговоры показали, что Англия и не стремится преодолеть эти возражения Польши, а, наоборот, поддерживает их»;

☑️ «Поскольку эти переговоры показали, что на заключение пакта взаимопомощи нет оснований рассчитывать, мы не могли не поставить перед собою вопроса о других возможностях обеспечить мир и устранить угрозу войны между Германией и СССР»;

☑️ «Дело, правда, идет в данном случае не о пакте взаимопомощи, как это было в англо-франко-советских переговорах, а только о договоре ненападения. Тем не менее, в современных условиях трудно переоценить международное значение советско-германского договора»;

☑️ «23 августа 1939 года, когда был подписан советско-германский договор о ненападении, надо считать датой большой исторической важности. Договор о ненападении между СССР и Германией является поворотным пунктом в истории Европы, да и не только Европы»;

☑️ «Разве трудно понять этим господам смысл советско-германского договора о ненападении, в силу которого СССР не обязан втягиваться в войну ни на стороне Англии против Германии, ни на стороне Германии против Англии?.. Если у этих господ имеется уж такое неудержимое желание воевать, пусть повоюют сами, без Советского Союза».

31 августа 1939 года Гитлер формально объявил Польше ультиматум, известный как «16 пунктов». Никаких шансов хотя бы ознакомиться с этим текстом вовремя у поляков не было. Но не в этом был и смысл. Список «прихотей фюрера» стал лишь поводом для вторжения. Ведь уже на следующий день, 1 сентября, началось Вторая мировая война. Ультиматум в ночь на 31 августа нацистский министр иностранных дел Йоахим фон Риббентроп зачитал послу Великобритании Невилу Гендерсону (британцы были союзниками поляков и соглашались содействовать переговорам между Германией и Польшей). Более того – зачитав текст, Риббентроп даже не передал его в печатном виде. Днем 31 августа польский посол Юзеф Липский пытался попасть к Риббентропу, но тот продержал посла пять часов, а затем заявил, что Липский не имеет тех полномочий для ведения переговоров, которых требовал Гитлер.

Несмотря на то, что Риббентроп не передал британцам текст ультиматума, 16 пунктов все же стали достоянием истории. Самые известные из них – требования «немедленно вернуть Немецкому Рейху Свободный город Данциг (польский Гданьск – Ред.)» и разрешить жителям так называемого «Польского коридора» самостоятельно (путем «плебисцита») решить, станет ли эта территория частью Германии, или же останется ли в Польше.

Процедура этого «плебисцита», не дававшая никаких шансов «проголосовать не так, как нужно», описана еще в нескольких пунктах. Однако даже при почти нереальной вероятности, что голосование завершится в пользу Польши, немцы требовали предоставить себе экстерриториальную зону движения для строительства немецкой автомагистрали и железной дороги («эта зона будет иметь ширину один километр и будет территорией Германии»). Нацисты, впрочем, предприняли попытку имитировать «компромисс» — так и быть, «оставляли» Польше порт Гдыня, а также обещали право построить железную дорогу и автобан, если территория по результатам «плебисцита» перейдет Германии.

Суть этих требований, хоть и на словах, дошла до польской прессы, поэтому утром 1 сентября, когда немецкие войска уже пересекали границу, люди только читали возмущения аналитиков требованиями Гитлера.

«Требования Гитлера и способ их обнародования называли глупостью, цинизмом, наглостью и гротеском, – пишет «PolskieRadio». – На самом деле, ультиматум служил исключительно пропагандистским целям и Гитлер не рассчитывал на то, что Польша внезапно передумает. Планы вторжения были утверждены, приказы подписаны Гитлером. Утренние газеты вышли из печатных станков примерно в тот момент, когда немцы начали атаку. Через минуты, сразу после 6:30, Польское радио передало объявление: «Итак, война. С сегодняшнего дня все дела и вопросы отходят на второй план. Всю нашу общественную и частную жизнь переводим на особые рельсы».

31 августа 1986 года в Черном море затонул советский пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов». На борту находились 1243 человека, в основном украинцы. 423 из них погибли. Причиной трагедии стало столкновение «Нахимова» с сухогрузом «Петр Васев». Они столкнулись всего в 4 км от берега. Эта катастрофа стала самой большой на Черном море в мирное время. В дальнейшем расследование подтвердило, что сухогруз должен был пропустить пассажирский пароход, но капитан «Петра Васева» Виктор Ткаченко решил, что суда разойдутся. В то же время, второй помощник капитана «Адмирала Нахимова» Александр Чудновский воспринял приближение «Петра Васева» как опасное, поэтому начал поворачивать корабль. На сухогрузе приборы не зафиксировали изменение курса пассажирского лайнера. Когда же капитан «Петра Васева» увидел, что корабли опасно сближаются, то начал сбрасывать скорость. Только за три минуты до столкновения он дал команду «Полный назад», которая, конечно, уже не помогла. Сухогруз влетел в правый борт «Нахимова», тот дал крен и быстро затонул. В дальнейшей спасательной операции на месте принимали участие десятки кораблей. Капитанов приговорили к 15 годам тюрьмы.

31 августа 1995 года на околоземную орбиту запустили первый украинский научно-исследовательский спутник «Січ-1» — разработку КБ «Южное».

Спутник следил за поверхностью Земли «в интересах хозяйственной деятельности» и проводил научные опыты. Работал до 2001 года.

Церковный праздник 31 августа

31 августа — Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. По преданию, пояс выткала сама Божья Матерь из верблюжьей шерсти, а в конце жизни отдала его апостолу Фоме. После Успения Богородицы святыню хранили христиане в Иерусалиме. А на рубеже IV и V веков, во времена правления императора Аркадия, пояс перенесли во Влахернский храм в Константинополе. От этой святыни исцелилась жена императора Льва Мудрого (886-911 гг.) Зоя – императрице было видение, что она исцелится, когда на нее положат пояс Пресвятой Богородицы. Император попросил патриарха открыть ковчег, в котором находилась святыня. Пояс, которому было около тысячи лет, сохранился полностью целым. А когда патриарх возложил пояс на императрицу, она поправилась. После этого провели молебен благодарности и вернули святыню в ковчег. Праздник по случаю Положения честного пояса Пресвятой Богородицы основали в XII веке. Сейчас святыня разделена на несколько частей: наибольшие фрагменты хранятся в монастырях на Афоне и Грузии.

Народные приметы

Если муравьи утепляют муравейник, то зима будет суровой.

Если лебеди улетают на юг, снег выпадет рано.

Что нельзя делать 31 августа

Нельзя тяжело работать в саду и огороде (домашняя работа и приготовление пищи разрешаются).

Нельзя стричь волосы.