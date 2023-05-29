Сегодня 29 мая: какой праздник и день в истории

29 мая 2014 года российские террористы сбили возле Славянска украинский вертолет, погибли 12 воинов, в том числе генерал-майор Сергей Кульчицкий. В этот день 1942-го оцеплением и полным разгромом советских войск завершилась немецкая операция «Фредерикус» на Харьковщине. В 1453-м турецкая армия захватила Константинополь. А в 1953-м альпинисты впервые покорили Эверест.

Праздники и памятные даты 29 мая

29 мая государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходит Международный день миротворцев.

В мире – Всемирный день здоровья пищеварительной системы или Всемирный день здорового пищеварения.

29 мая в истории

29 мая 526 года (дата приблизительная) — в результате крупного землетрясения была разрушена Антиохия – один из самых больших городов античности и центр христианства. В катастрофе погибли около 250 тыс. человек. В основном это были христианские паломники. Большинство зданий также превратилось в руины. Во время землетрясения погиб патриарх Антиохийский Евфрасий. В византийский период в Антиохии действовала мощная богословская школа. Также здесь находился один из пяти вселенских патриархатов. Среди христианских святых, чья жизнь и деятельность связаны с Антиохией, — Иоанн Златоуст, Евангелист Лука, Роман, Мелетий и Артемий Антиохийские, Иоанн III Схоластик, преподобная Марта, Роман Кесарийский.

29 мая 1328 года коронован первый король Франции из династии Валуа — Филипп VI.

Именно в его времена из-за претензий на престол внука короля Филиппа IV Красивого, англичанина Эдуарда III, началась Столетняя война. Филипп Валуа был племянником Филиппа Красивого, сыном его младшего брата Карла. Все три сына Филиппа Красивого поочередно заняли престол, но умерли, не оставив наследников мужского пола. Их судьба стала поводом к возникновению легенд о «проклятых королях». Последний из королей династии Капетингов, сын Филиппа Красивого Карл IV, умирая, назначил Филиппа VI регентом королевства. Жена Карла в тот момент была беременна. Если бы она родила мальчика – именно ему достался бы французский престол. Однако родилась девочка. Поэтому по мужской линии наследовать должен был Филипп. Однако с этим не согласился король Англии Эдуард ІІІ. Он был внуком Филиппа Красивого, сыном его дочери Изабеллы. По принципам наследования права на престол у него не было. Но была военная сила. Так что он решил «взять свое» с боем. 1 ноября 1337 года новому королю из династии Валуа вручили формальное объявление войны. В дальнейшем эта война вошла в историю как Столетняя. Понятно, что ни король Франции, ни его конкурент из Англии до ее завершения не дожили.

29 мая 1453 года войска султана Османской империи Мехмеда II захватили Константинополь.

К этому краху столица православия шла несколько столетий. Еще в начале XI века султаны из династии Сельджуков постепенно захватывали Малую Азию, и граница с их владениями подходила все ближе к Константинополю. Византийскому правителю Алексею I Комнину пришлось обращаться за помощью к Папе Римскому. Это послужило поводом для Первого Крестового похода. Однако крестоносцы, мягко говоря, не оправдали надежд Константинополя, а только открыли ему «второй фронт». В дальнейшем смена династий в Константинополе и очередное вовлечение крестоносцев в решение внутренних политических вопросов привели к тому, что в 1204 году крестоносцы взяли город штурмом, ограбили и подожгли. Византийскую империю ликвидировали, а на ее месте провозгласили Латинскую. Императором стал Балдуин I Фландрский.

Греки смогли вернуть Константинополь только в 1261 году. Тогда город открыл ворота перед владыкой Никейской империи Михаилом VIII Палеологом. Он основал последнюю династию византийских правителей, восстановив Византийскую империю. Однако никакого расцвета нового-старого государства последняя династия не достигла. Население сокращалось, турки подступали. К концу XIV века Константинополь был «островом» среди турецких владений. Поэтому вопрос его захвата был только вопросом времени. Константинополь взял султан Мехмед Завоеватель 29 мая 1453 года. С 1457 года он стал столицей империи. Между собой турки называли его Стамбул, хотя официально это название закрепили гораздо позже.

29 мая 1942 года полным разгромом Красной армии завершилась Харьковская операция. К ее подготовке приступили после успешного отражения немецкого наступления на Москву. Советская армия перешла в контрнаступление, однако успехов по всем фронтам не было. Но войска Юго-Западного фронта достигли продвижения в районе Изюма. Здесь образовался так называемый «Барвенковский плацдарм» – на западном берегу Северского Донца.

Дальше все было, как всегда. Сталин 1 мая объявил задачу «добиться того, чтобы 1942 стал годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск». И командование Красной армии приложило усилия, чтобы реализовать его заявление. Пока советские войска готовили свою наступательную операцию, целью которой был выход к Днепропетровску, немцы готовили свою – по ликвидации Барвенковского плацдарма. Красная армия начала наступление 18 мая, воинам удалось прорвать оборону противника и развить наступление. Но в это время нацисты вышли в тыл ударной группировки и оцепили ее. Эта контрнаступательная операция немецкой армии называлась «Фредерикус». Общие потери попавших в окружение советских войск, по официальным данным, составляли 277 190 военнослужащих (170 958 убитыми, пропавшими без вести или захваченными в плен и 106 232 раненых). Этот разгром привел к стремительному продвижению немецких войск в сторону Воронежа и Ростова и выходу к Волге в районе Сталинграда.

29 мая 1953 года первые два альпиниста покорили Эверест.

Героями, вошедшими в историю, стали новозеландец Эдмунд Персиваль Хиллари и шерп Норгей Тенцинг. Перед ними на Джомолунгму пробовали подняться около 50 экспедиций. Их участники покоряли семитысячники рядом с Эверестом, однако добраться до самого пика не смогли. Стоит отметить, что есть версия, которую уже невозможно проверить, что первыми на Эверест взошли англичане еще в 1924 году. Однако они погибли, спускаясь с горы. Как доказательства этой теории приводят то, что на теле одного из них – Меллори, которое нашли только в 1999 году, не обнаружили флаг Британии и фото его жены, которые он хотел оставить на Эвересте.

29 мая 2014 года вблизи Славянска российские террористы из ПЗРК обстреляли вертолет Ми-8МТ Национальной гвардии Украины. Погибли 12 воинов, в том числе — генерал-майор Сергей Кульчицкий.

Единственный выживший — старший лейтенант, штурман экипажа Александр Макеенко. Он упал на дерево еще до падения вертолета. В тяжелом состоянии штурмана доставили в госпиталь в Харькове. Впоследствии он проходил реабилитацию в Хорватии.

«Как вспоминают воины АТО, Кульчицкий был одним из немногих генералов Украины, в профессионализме которого не сомневался никто из воинов. Будучи начальником Управления боевой и специальной подготовки, Кульчицкий подготовил и повел в бой подразделение, сформированное из добровольцев, ушедших в гвардию с Майдана. Его называли вторым отцом и ангелом-хранителем. Для многих генерал Кульчицкий был символом новой украинской армии – сильной, надежной, боеспособной», — отмечают в Национальной гвардии Украины.

Посмертно генералу Кульчицкому присвоено звание Герой Украины. Его имя носит батальон оперативного назначения 27-й бригады Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины.

Церковный праздник 29 мая

29 мая христиане чтят память преподобного Феодора Освященного. «Освященным» его называют потому, что его первого в обители рукоположили в священники. Феодор происходил из богатой и знатной христианской семьи Египта. Еще юношей изъявил желание стать монахом – в 14 лет он тайно ушел из дома и поселился в одном из монастырей. Пришел в обитель к Пахомию Великому и быстро добился успеха в монашеских подвигах. Святой Пахомий назначил преподобного Феодора строителем Тавенисской обители, а сам удалился в уединенный монастырь. Феодор продолжал заботиться о своем наставнике и ухаживал за Пахомием в предсмертной болезни. После смерти преподобного святой Феодор руководил Тавенисским монастырем, а позже стал во главе всех обителей Фиваидов. Прославился святостью жизни и даром чудотворства. Умер в глубокой старости, в 368 году.

Народные приметы

Гром в этот день – к богатому урожаю.

Зацвела рябина – быть теплу.

Если солнце припекает, то лето будет погожим.

Что нельзя делать 29 мая

Нельзя убирать дома, если осталась незаконченная работа в огороде.

Нельзя устраивать шумные застолья.

Нельзя оставлять пищу недоеденной.