Харьковский горсовет сообщил, что именинницу из Изюма 18 ноября поздравляли представители администрации Новобаварского района.

«Ольга Антоновна Хмарная, которая из-за постоянных вражеских обстрелов была вынуждена покинуть Изюм и переехать в Харьков, отметила свое 106-летие. Женщина родилась 18 ноября 1920 года в Павлограде. В молодости работала на Краматорском машиностроительном заводе, а во время Второй мировой войны была эвакуирована в Сибирь. Большую часть жизни провела в Изюме. Вместе с дочерью Ольга Антоновна пережила российскую оккупацию города. В настоящее время он имеет статус внутренне перемещенного лица», — проинформировала пресс-служба горсовета.

Отметим, по данным Книги рекордов Украины, старейшей жительницей нашей страны была Екатерина Козак из Прикарпатья. 14 февраля 2014 года она отметила свое 116-летие, сообщало UANews. По данным Пенсионного фонда, на 1 октября 2026 года, на учете состоит более 121,8 тыс. долгожителей — людей старше 90 лет. Среди них в возрасте 90-99 лет — 96,8 тыс. женщин и 23,4 тыс. мужчин, а в возрасте более 100 лет — 1412 женщин и 233 мужчин.