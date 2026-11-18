Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 19 ноября.

«Ночью и утром 19 ноября по области и городу ожидается туман, видимость 200-500 м; днем ​​порывы ветра 15-20/с», — предупредили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.

Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей ранее предупреждал, что в течение 18 – 20 ноября в Харькове и области ожидается смена гидрологического режима – в реках поднимется уровень воды. Детальнее здесь.