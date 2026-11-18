Опасно будет в Харькове и области в четверг: предупреждение синоптиков
Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 19 ноября.
«Ночью и утром 19 ноября по области и городу ожидается туман, видимость 200-500 м; днем порывы ветра 15-20/с», — предупредили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.
Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
Напомним, Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей ранее предупреждал, что в течение 18 – 20 ноября в Харькове и области ожидается смена гидрологического режима – в реках поднимется уровень воды. Детальнее здесь.