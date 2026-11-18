Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: авиабомбы и дроны выпускали россияне ночью по Харьковщине.

07:15

КАБы и беспилотники атаковали Харьковщину ночью

В 01:11 россияне выпустили на Харьковскую область КАБы, писали в Воздушных силах ВСУ.

В 02:06 защитники неба зафиксировали российский БпЛА, который летел в сторону Краснопавловки с востока. А в 02:21 на восточную часть региона вновь полетели авиабомбы.

КАБы атаковали регион также в 02:28, 02:34 и в 04:03. После чего дроны били по Краснопавловке, Златополю и Лозовой.

Информации о «прилетах» в Харькове не было.