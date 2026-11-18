Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: авіабомби та дрони випускали росіяни вночі по Харківщині.

07:15

КАБи та безпілотники атакували Харківщину вночі

О 01:11 росіяни випустили на Харківську область КАБи, писали у Повітряних силах ЗСУ.

О 02:06 захисники неба зафіксували російський БпЛА, який летів у бік Краснопавлівки зі сходу. А о 02:21 на східну частину регіону знов полетіли авіабомби.

КАБи атакували регіон також о 02:28, 02:34 та о 04:03. Після чого дрони били по Краснопавлівці, Златополю і Лозовій.

Інформації про “прильоти” в Харкові не було.