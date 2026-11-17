Єдині тарифи на приміські поїзди відтепер діятимуть і на Харківщині. З 18 листопада вартість проїзду в електричках розраховуватимуть за шестизоновою системою.

Така система з вересня поетапно впроваджувалась по всій країні, нагадують в телеграм-каналі «Укрзалізниця: приміські поїзди».

Зазначається: головний принцип – фіксована вартість квитка в межах однієї зони: до 50 км — 30 грн, 51–90 км — 55 грн, 91–130 км — 75 грн, 131–170 км — 95 грн, 171–250 км — 115 грн, понад 250 км — 150 грн.

«Для пасажирів, які їздять на максимальну відстань у межах своєї зони, ціна поїздки не зміниться. Оновлення тарифів допомагає зберегти всі звичні маршрути із зупинками та спрямувати більше коштів на ремонт рухомого складу», – зазначили залізничники.