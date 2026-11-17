На Харківщині продовжують готуватися до можливих блекаутів. До кінця року в регіоні планують мати близько 100 мобільних пунктів обігріву, а також готують майже тисячу “пунктів незламності”.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.

Він уточнив, що пункти обігріву в регіоні будуть оснащені всередині всім необхідним.

“Продовжуємо дооснащувати “пункти незламності”, яких у нас близько тисячі – це і місто Харків, і область, для того, щоб, знову ж таки, бути підготовленими. Ну і автономізація закладів, це дуже важливо, це і наші лікарні, і наші школи, дитячі садочки і все інше. Це не лише вже про генератор, це і Storage, і накопичувачі електроенергії, сонячні панелі і все інше», – розповів начальник ХОВА.