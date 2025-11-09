Кулеба: без світла, тепла, води 100 тисяч людей – на відновлення потрібен час

Віцепрем’єр-міністр України Олексій Кулеба зазначив, що “масштаб руйнувань на Харківщині – значний”. Він також написав, що для запуску обладнання потрібен час.

Енергетики та комунальні служби вже працюють над тим, щоб відновити і стабілізувати системи життєзабезпечення.

“Наразі без світла, водо- та теплопостачання залишаються близько 100 тисяч абонентів. Працюють Пункти Незламності”, – додав Кулеба.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що в ніч на 8 листопада у Харкові чули близько восьми вибухів. Ворог атакував ракетами передмістя. Загалом, за даними ХОВА, по області вдарили 13 ракет “Іскандер-М”. Місто та область були знеструмлені – застосували екстрені відключення світла. Також у Харкові зупинився рух поїздів у метро. Вранці 9 листопада у місті підземка ненадовго запрацювала – поїзди курсували близько години, але після зниження напруги її знову перевели на роботу у режимі укриття. Крім того, через проблеми з електропостачанням у Харківській області не курсуватимуть деякі приміські поїзди. Пізніше у пресслужбі мерії пояснили, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі запровадили нові обмеження у роботі громадського транспорту. Не курсуватимуть частина тролейбусів та автобусів, а інтервал руху деяких трамваїв та тролейбусів тимчасово збільшиться.