Кулеба: без світла, тепла, води 100 тисяч людей – на відновлення потрібен час

Події 15:10   09.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото: Олексій Кулеба/телеграм

Віцепрем’єр-міністр України Олексій Кулеба зазначив, що “масштаб руйнувань на Харківщині – значний”. Він також написав, що для запуску обладнання потрібен час. 

Енергетики та комунальні служби вже працюють над тим, щоб відновити і стабілізувати системи життєзабезпечення.

Наразі без світла, водо- та теплопостачання залишаються близько 100 тисяч абонентів. Працюють Пункти Незламності”, – додав Кулеба.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що в ніч на 8 листопада у Харкові чули близько восьми вибухів. Ворог атакував ракетами передмістя. Загалом, за даними ХОВА,  по області вдарили 13 ракет “Іскандер-М”. Місто та область були знеструмлені –  застосували екстрені відключення світла. Також у Харкові зупинився рух поїздів у метро. Вранці 9 листопада у місті підземка ненадовго запрацювала – поїзди курсували близько години, але після зниження напруги її знову перевели на роботу у режимі укриття. Крім того, через проблеми з електропостачанням у Харківській області не курсуватимуть деякі приміські поїзди. Пізніше у пресслужбі мерії пояснили, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі запровадили нові обмеження у роботі громадського транспорту. Не курсуватимуть частина тролейбусів та автобусів, а інтервал руху деяких трамваїв та тролейбусів тимчасово збільшиться.

Читайте також: Що відбувається в області після ударів по енергетиці. Яка ситуація зі світлом

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
