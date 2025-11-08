Харків 8 листопада частково знеструмлений: застосували екстрені відключення
Вночі 8 листопада на Харківщині почали діяти графіки аварійних відключень. Про це попередили в обленерго.
“За розпорядженням диспетчера НЕК “Укренерго” застосовано графіки аварійних відключень в Харківській області для недопущення перевантаження енергосистеми України внаслідок ворожого обстрілу”, – зазначила пресслужба АТ “Харківобленерго”.
У результаті багато харків’ян вранці виявили відсутність світла, а також – зниження напору холодної води.
Зазначимо, що російська армія вночі завдала масованого ракетного удару по Україні. Повітряні сили ЗСУ інформували про атаку практично всіма видами ракет – “кинджалами”, “калібрами”, балістикою, а також – ударними безпілотниками. Особливо багато цілей було в напрямку Кременчука, де знаходиться одна з найбільших ГЕС країни.
У Харкові також чули серію вибухів – до десятка. Мер міста Ігор Терехов заявив, що вони були в передмісті.
Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2025 в 07:03