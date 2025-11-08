Live

Харків 8 листопада частково знеструмлений: застосували екстрені відключення

Події 07:03   08.11.2025
Оксана Горун
Харків 8 листопада частково знеструмлений: застосували екстрені відключення

Вночі 8 листопада на Харківщині почали діяти графіки аварійних відключень. Про це попередили в обленерго.

“За розпорядженням диспетчера НЕК “Укренерго” застосовано графіки аварійних відключень в Харківській області для недопущення перевантаження енергосистеми України внаслідок ворожого обстрілу”, – зазначила пресслужба АТ “Харківобленерго”.

У результаті багато харків’ян вранці виявили відсутність світла, а також – зниження напору холодної води.

Зазначимо, що російська армія вночі завдала масованого ракетного удару по Україні. Повітряні сили ЗСУ інформували про атаку практично всіма видами ракет – “кинджалами”, “калібрами”, балістикою, а також – ударними безпілотниками. Особливо багато цілей було в напрямку Кременчука, де знаходиться одна з найбільших ГЕС країни.

Читайте також: Наслідки атаки: як виглядає АЗС після ударів по Харківщині

У Харкові також чули серію вибухів – до десятка. Мер міста Ігор Терехов заявив, що вони були в передмісті.

Автор: Оксана Горун
