Хлопчик випав з вікна у Харкові: підозра матері, нові подробиці про сім’ю 📷
Правоохоронці вручили підозру 29-річній матері, 4-річний син якої випав з вікна квартири у Харкові. Повідомляється, що в оселі жінки виявили ще одну виснажену дитину.
Зокрема, за даними Харківської обласної прокуратури, у зачиненій квартирі була дівчинка 2023 року народження. Зазначається: дитина мала явні ознаки зневоднення, їй оперативно надали медичну допомогу.
Жінці повідомили про підозру за ст. 166 ККУ — злісне невиконання батьківських обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки та ч. 3 ст. 135 ККУ — завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані та позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, що спричинило смерть.
Правоохоронці кажуть: у червні 2023 року фігуранту вже притягували до адміністративної відповідальності – її виявили з сином біля сміттєзвалища.
«Дитину вилучали та тимчасово поміщали до медичного закладу, згодом повернули матері. У цей період жінка народила другу дитину. Сім’ю взято на облік як таку, що перебуває у складних життєвих обставинах. Надалі місце перебування матері з дітьми встановити не вдавалося», – зазначили у прокуратурі.
Наразі ініційовано службове розслідування щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції. Крім того, розпочаті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 367 ККУ (службова недбалість, що спричинила загибель людини), у межах яких буде надано правову оцінку діям поліцейським та служби у справах дітей.
Нагадаємо, трагедія сталася у Харкові. У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли: 7 травня отримали повідомлення про те, що хлопчик випав із вікна на Новобаварському проспекті. Прибувши на місце події, копи встановили: дитина проживала у квартирі багатоповерхівки разом із дворічною сестрою та 29-річною матір’ю. У день трагедії, пишуть правоохоронці, вона пішла з дому та залишила дітей самих. Хлопчик випав із вікна на четвертому поверсі. Медики намагалися врятувати дитину, проте травми виявилися надто важкими – вона померла в кареті “швидкої”. Мати дітей затримали.
Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2026 в 15:17;