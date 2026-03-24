Мама вийшла в магазин, а 4-річна донька – за нею: на Харківщині шукали дитину

Мешканка Новопокровської громади Чугуївського району 24 березня на кілька хвилин вийшла до магазину, а коли повернулася – доньки вдома вже не було.

Старший син пояснив, що дівчинка пішла слідом за мамою, але дорогою заблукала. Сім’я намагалася знайти її самостійно, але безрезультатно. Тоді жінка повідомила про зникнення дитини у поліцію, інформують у ГУ НП у Харківській області.

Співробітники поліції знайшли дівчинку менш ніж за 15 хвилин. Люди побачили дитину без нагляду на гойдалці на сусідній вулиці та повідомили про це правоохоронцям. Із сім’єю провели профілактичну бесіду.

