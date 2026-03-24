Мама вийшла в магазин, а 4-річна донька – за нею: на Харківщині шукали дитину

Події 20:42   24.03.2026
Елена Нагорная
Мешканка Новопокровської громади Чугуївського району 24 березня на кілька хвилин вийшла до магазину, а коли повернулася – доньки вдома вже не було.

Старший син пояснив, що дівчинка пішла слідом за мамою, але дорогою заблукала. Сім’я намагалася знайти її самостійно, але безрезультатно. Тоді жінка повідомила про зникнення дитини у поліцію, інформують  у ГУ НП у Харківській області.

Співробітники поліції знайшли дівчинку менш ніж за 15 хвилин. Люди побачили дитину без нагляду на гойдалці на сусідній вулиці та повідомили про це правоохоронцям. Із сім’єю провели профілактичну бесіду.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, від грипу у Харкові померла дворічна дівчинка. Дитина мала супутні множинні патології внутрішніх органів і не була щеплена від грипу та COVID-19.

Читайте також: Біля відділу поліції на Харківщині підірвали страйкбольну гранату: деталі

  Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 20:42;

