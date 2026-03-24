Мама вийшла в магазин, а 4-річна донька – за нею: на Харківщині шукали дитину
Мешканка Новопокровської громади Чугуївського району 24 березня на кілька хвилин вийшла до магазину, а коли повернулася – доньки вдома вже не було.
Старший син пояснив, що дівчинка пішла слідом за мамою, але дорогою заблукала. Сім’я намагалася знайти її самостійно, але безрезультатно. Тоді жінка повідомила про зникнення дитини у поліцію, інформують у ГУ НП у Харківській області.
Співробітники поліції знайшли дівчинку менш ніж за 15 хвилин. Люди побачили дитину без нагляду на гойдалці на сусідній вулиці та повідомили про це правоохоронцям. Із сім’єю провели профілактичну бесіду.
Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, від грипу у Харкові померла дворічна дівчинка. Дитина мала супутні множинні патології внутрішніх органів і не була щеплена від грипу та COVID-19.
Категорії: Події, Харків; Теги: дитина, новини Харкова, поліція, Чугуївський район;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Мама вийшла в магазин, а 4-річна донька – за нею: на Харківщині шукали дитину», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 20:42;