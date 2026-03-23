У Харкові від грипу померла дворічна дитина

Від грипу у Харкові померла дворічна дівчинка. Дитина мала супутні множинні патології внутрішніх органів і не була щеплена від грипу та коронавірусу, повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, підбиваючи підсумки захворюваності за тиждень з 16 по 22 березня.

Минулого тижня захворюваність на грип та ГРВІ в регіоні порівняно з позаминулим тижнем зросла на 6,1%. Захворіла 3761 особа, з них 1753 — діти. До лікарень потрапили 118 хворих, з них 62 дитини.

Коронавірус підтвердили у п’яти людей. Усі хворі — дорослі, одну людину ушпиталили.

При цьому захворюваність на Харківщині нижче показника епідемічного порогу на 64,9%. Його перевищення на 26% зареєстровано у Богодухівському районі, що відповідає середньому рівню.