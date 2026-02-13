Live

Понад дві тисячі випадків грипу, ГРВІ та COVID-19 зафіксували в Харкові

Суспільство 11:45   13.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад дві тисячі випадків грипу, ГРВІ та COVID-19 зафіксували в Харкові Фото: ХМР

За тиждень із 5 по 11 лютого у Харкові підтвердили 2055 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, а також грипу. Про це повідомляють у пресслужбі мерії.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, за тиждень був зафіксований один лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19“, – написали у міськраді.

Також з грипом та ГРВІ госпіталізували 42 пацієнти.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що вперше за п’ять років на дорогах поменшало п’яних водіїв, але Харківщина в антилідерах. 2025 року в ГУ Нацполіції склали 138 047 протоколів за нетверезе водіння, повідомляє ресурс «Опендатабот».

Читайте також: Одну з найнебезпечніших операцій на Харківщині провели газовики

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Перший підземний дитсадок Харкова: скільки можуть переплатити, порахував ХАЦ
Перший підземний дитсадок Харкова: скільки можуть переплатити, порахував ХАЦ
13.02.2026, 19:46
З відлигою дороги Харківщини стрімко руйнуються: де вже латають ями (фото)
З відлигою дороги Харківщини стрімко руйнуються: де вже латають ями (фото)
13.02.2026, 17:27
Чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві 75-річної матері
Чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві 75-річної матері
13.02.2026, 15:31
Спортзал одного з вишів горів вранці у Харкові: відома причина пожежі (фото)
Спортзал одного з вишів горів вранці у Харкові: відома причина пожежі (фото)
13.02.2026, 13:42
Небезпечна погода: про що попередили синоптики жителів Харкова та області
Небезпечна погода: про що попередили синоптики жителів Харкова та області
13.02.2026, 14:45
На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)
На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)
13.02.2026, 13:15

Новини за темою:

02.02.2026
Майже дві тисячі харків’ян захворіли на грип та ГРВІ за тиждень
12.12.2025
За тиждень у Харкові – майже півтори тисячі хворих на грип та ГРВІ
28.11.2025
За тиждень у Харкові майже 1,5 тисячі хворих на грип, ГРВІ та COVID-19
14.11.2025
За тиждень у Харкові більше тисячі хворих на грип та ГРВІ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Понад дві тисячі випадків грипу, ГРВІ та COVID-19 зафіксували в Харкові», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2026 в 11:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За тиждень із 5 по 11 лютого у Харкові підтвердили 2055 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, а також грипу. Про це повідомляють у пресслужбі мерії.".