Понад дві тисячі випадків грипу, ГРВІ та COVID-19 зафіксували в Харкові

За тиждень із 5 по 11 лютого у Харкові підтвердили 2055 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, а також грипу. Про це повідомляють у пресслужбі мерії.

“Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, за тиждень був зафіксований один лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19“, – написали у міськраді.

Також з грипом та ГРВІ госпіталізували 42 пацієнти.

