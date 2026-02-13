Понад дві тисячі випадків грипу, ГРВІ та COVID-19 зафіксували в Харкові
Фото: ХМР
За тиждень із 5 по 11 лютого у Харкові підтвердили 2055 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, а також грипу. Про це повідомляють у пресслужбі мерії.
“Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, за тиждень був зафіксований один лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19“, – написали у міськраді.
Також з грипом та ГРВІ госпіталізували 42 пацієнти.
