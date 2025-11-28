За тиждень у Харкові майже 1,5 тисячі хворих на грип, ГРВІ та COVID-19
Фото: ХМР
Як уточнили в пресслужбі мерії, з 20 по 26 листопада у Харкові – 1327 людей захворіли на грип та гострі вірусні інфекції.
За інформацією департаменту охорони здоров’я, протягом тижня зафіксували десять лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. При цьому жодного госпіталізованого за цей час не було.
“Нагадаємо, звернутися за направленням на безкоштовне тестування на COVID-19 можна до сімейного лікаря. Для отримання дози вакцини, незалежно від наявності декларації з лікарем, потрібно звернутися до найближчого медичного закладу, прийти з паспортом і вакцинуватися“, – додали у мерії.
