За тиждень у Харкові майже 1,5 тисячі хворих на грип, ГРВІ та COVID-19

Суспільство 10:24   28.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За тиждень у Харкові майже 1,5 тисячі хворих на грип, ГРВІ та COVID-19 Фото: ХМР

Як уточнили в пресслужбі мерії, з 20 по 26 листопада у Харкові – 1327 людей захворіли на грип та гострі вірусні інфекції. 

За інформацією департаменту охорони здоров’я, протягом тижня зафіксували десять лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. При цьому жодного госпіталізованого за цей час не було.

Нагадаємо, звернутися за направленням на безкоштовне тестування на COVID-19 можна до сімейного лікаря. Для отримання дози вакцини, незалежно від наявності декларації з лікарем, потрібно звернутися до найближчого медичного закладу, прийти з паспортом і вакцинуватися“, – додали у мерії.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
