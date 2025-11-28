Live

Як копи рятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп’янщині 📹

Події 09:40   28.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ГУ Нацполіції України розповіли історію порятунку сови на Куп’янському напрямку. Як виявилося, птах заплутався в антидроновій сітці і вже не міг самостійно вибратися. 

Сову помітили бійці Полку поліції особливого призначення і одразу почали визволяти пернату.

“Птах був сильно наляканий і спершу намагався захищатися, не розуміючи, що йому хочуть допомогти. Однак, відчувши спокій та обережність спецпризначенців, сова заспокоїлася й повністю довірилася своїм рятівникам”, – пишуть у поліції.

В результаті бійцям все ж таки вдалося акуратно звільнити птицю. Після цього її відпустили на волю.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
