Live

Де сьогодні, 30 травня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

Фронт 16:07   30.05.2026
Вікторія Яковенко
Де сьогодні, 30 травня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

З початку доби ворог атакував на Харківщині сім разів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Ветеринарне, Лиман та у бік Ізбицького, Тернової.

На Куп’янському напрямку сьогодні окупанти двічі атакували позиції Сил оборони в бік населеного пункту Новоосинове та у районі Петропавлівки. Один бій триває.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 58 атак, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, як повідомляв Інститут вивчення війни (ISW), окупанти продовжили наступальні дії на півночі Харківщини, Куп’янському напрямку та в районі Борової, однак просувань не мають. Попри це в Міноборони РФ заявляють про успіхи, кажуть аналітики. Детальніше.

Читайте також: 13 км від фронту: який вигляд має селище Білий Колодязь, показали воїни

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові пролунало 10 вибухів: є постраждалі, горять гаражі (доповнено)
У Харкові пролунало 10 вибухів: є постраждалі, горять гаражі (доповнено)
01.06.2026, 01:40
Яким буде літо 2026 року і чи вплине супер Ель-Ніньйо – прогноз метеорологині
Яким буде літо 2026 року і чи вплине супер Ель-Ніньйо – прогноз метеорологині
31.05.2026, 08:00
Безплатно, але не все: як перетворюють на “салтівський рай” пляж на Журавлівці
Безплатно, але не все: як перетворюють на “салтівський рай” пляж на Журавлівці
31.05.2026, 18:03
Теорія вибитих вікон: психіатр висловився, чи треба прикрашати Харків (відео)
Теорія вибитих вікон: психіатр висловився, чи треба прикрашати Харків (відео)
31.05.2026, 21:03
Поки прохолодно, дощ, гроза: прогноз погоди по Харкову й області на 1 червня
Поки прохолодно, дощ, гроза: прогноз погоди по Харкову й області на 1 червня
31.05.2026, 20:01
«Карпатська зміна»: куди і навіщо масово вивозять дітей з Харківщини
«Карпатська зміна»: куди і навіщо масово вивозять дітей з Харківщини
31.05.2026, 19:17

Новини за темою:

30.05.2026
Генштаб ЗСУ повідомляє про 16 атак на Харківщині: де штурмували окупанти
30.05.2026
РФ заявляє про захоплення двох сіл на півночі Харківщини: що кажуть в ISW
29.05.2026
Один бій йде на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
28.05.2026
Шість разів штурмувала РФ на Харківщині з початку доби: дані Генштабу на 16:00
28.05.2026
Глибокоешелоновану оборону будують на Харківщині: що це означає (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де сьогодні, 30 травня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2026 в 16:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку доби ворог атакував на Харківщині сім разів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".