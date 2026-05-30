Де сьогодні, 30 травня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
З початку доби ворог атакував на Харківщині сім разів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Ветеринарне, Лиман та у бік Ізбицького, Тернової.
На Куп’янському напрямку сьогодні окупанти двічі атакували позиції Сил оборони в бік населеного пункту Новоосинове та у районі Петропавлівки. Один бій триває.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 58 атак, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, як повідомляв Інститут вивчення війни (ISW), окупанти продовжили наступальні дії на півночі Харківщини, Куп’янському напрямку та в районі Борової, однак просувань не мають. Попри це в Міноборони РФ заявляють про успіхи, кажуть аналітики. Детальніше.
Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2026 в 16:07;