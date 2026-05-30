Де сьогодні, 30 травня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

З початку доби ворог атакував на Харківщині сім разів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Ветеринарне, Лиман та у бік Ізбицького, Тернової.

На Куп’янському напрямку сьогодні окупанти двічі атакували позиції Сил оборони в бік населеного пункту Новоосинове та у районі Петропавлівки. Один бій триває.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 58 атак, зазначили у Генштабі.

