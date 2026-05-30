Новини Харкова — головне за 30 травня: обстріли, фронт, напад на ТЦК

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

21:19

На Харківщині напали на співробітників ТЦК: підозрюваних піймали

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 26 травня група оповіщення одного з районних ТЦК та СП прибула до селища Сахновщина для виконання службових завдань.

«Одразу після прибуття між військовослужбовцями та групою місцевих жителів виник конфлікт. Чоловіки висловлювали погрози, а згодом вчинили напад на представників ТЦК, завдавши їм тілесних ушкоджень. Попередньо встановлено, що один із фігурантів використовував металевий телескопічний кийок, яким пошкодив службовий автомобіль та завдав ударів потерпілим. Також під час конфлікту правопорушники застосували речовину сльозогінної та дратівливої дії», – зазначили правоохоронці.

Копи встановили усіх учасників події та затримали їх. 36-річному, 34-річному та двом чоловікам 29 років повідомили про підозру за різними статтями ККУ.

18:43

На Харківщину насувається гроза

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні.

«У найближчі 30 хвилин зі збереженням до кінця доби 30 травня по місту та області очікується гроза. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

16:11

Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Ветеринарне, Лиман та у бік Ізбицького, Тернової.

На Куп’янському напрямку сьогодні окупанти двічі атакували позиції Сил оборони в бік населеного пункту Новоосинове та у районі Петропавлівки. Один бій триває.

15:40

Вранці РФ атакувала два цивільні авто на Харківщині: постраждали дві людини

Як повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, близько 9:40 біля селища Питомник ворожий FPV-дрон поцілив по автомобілю, що рухався трасою зі сторони Харкова.

«В автомобілі перебували 78-річний чоловік та 77-річна жінка, вони зазнали тяжких поранень і були госпіталізовані до лікарні. Зараз медики роблять усе можливе, щоб урятувати їхні життя», – зазначив Задоренко.

Попередньо, чоловік та жінка – це подружжя харків’ян, які їхали на дачу.

Крім цього, о 4:15 російський FPV-дрон вдарив по автівці, що була припаркована біля приватного будинку у Слатиному. Постраждалих немає.

15:03

Пенсіонерку на Харківщині обікрали дві жінки – поліція

У місті Златопіль дві харків’янки під приводом надання міжнародної гуманітарної допомоги викрали у літньої жінки понад 20 тисяч гривень, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці зазначають, 21 березня фігурантки прийшли до оселі 86-річної жительки.

«27-річна жінка увійшла в довіру до господарки, пройшла з нею на кухню та почала розпитувати про потреби для складання нібито списків на отримання допомоги від міжнародної організації. Поки спільниця відволікала пенсіонерку, 36-річна зловмисниця таємно проникла до іншої кімнати, де знайшла і викрала гроші в сумі 20 400 гривень. Після цього обидві жінки пішли», – встановили у поліції.

Правоохоронці встановили особи ймовірних крадійок. З’ясувалося, що фігурантки вже притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Жінкам повідомили про підозру. Їм вже обрали запобіжні заходи – тримання під вартою.

13:47

13 км від фронту: який вигляд має селище Білий Колодязь, показали воїни

Відео з висоти пташиного польоту опублікував 16-й Армійський корпус ЗСУ.

«Білий Колодязь — селище, яке живе зовсім поруч із лінією бойового зіткнення. Лише 13 кілометрів від фронту — і це відстань, яка відчувається в кожній вулиці, кожному дворі, кожному пошкодженому будинку», – зазначаються військові.

І кажуть: колись тут був звичний ритм мирного життя: працювали магазини, рухалися автівки, у дворах лунав дитячий сміх. Тепер цей населений пункт має інше звучання — тривожне, важке, фронтове.

«У селищі дедалі більше слідів ворожих ударів. Одні будинки вигоріли, інші стоять із вибитими вікнами, посіченими фасадами та понівеченими дахами. На вулицях майже безлюдно», – йдеться у повідомленні.

Попри руйнування й небезпеку в населеному пункті залишаються люди, додали воїни.

Відео: 16-й Армійський корпус ЗСУ

11:09

Наслідки обстрілів Харківщини показали в прокуратурі

У Харківській обласній прокуратурі інформують: 30 травня близько 9:15 окупанти атакували FPV-дроном автомобіль, який рухався селищем Степне Богодухівського району. Поранення отримали 21-річний водій та 46-річна пасажирка.

Орієнтовно о 08:45 БпЛА типу «Молния» влучив у адміністративну будівлю. Пошкоджено скління вікон. Без постраждалих.

Близько 05:45 РФ вдарила FPV-дроном по автомобілю в селі Рясне Богодухівського району. Внаслідок атаки тілесні ушкодження отримали дві жінки. Постраждалих шпиталізували.

Крім того, 29 травня приблизно о 20:30 російський FPV-дрон атакував селище Золочів. Внаслідок удару пошкоджені два приватні домоволодіння, автомобіль. Гостру реакцію на стрес отримала 67-річна жінка.

09:05

Двоє людей загинули, четверо постраждали: Синєгубов про добу на Харківщині

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 18 населених пунктів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів двоє загинули, постраждали чотири людини.

«У селищі Білий Колодязь загинули 65-річна жінка і 46-річний чоловік, постраждав 60-річний чоловік; у селі Шестакове зазнав поранень 46-річний чоловік; у селищі Золочів зазнала гострої реакції на стрес 67-річна жінка; у селі Гусинка постраждав 34-річний чоловік», – розповів Синєгубов.

Ворог випустив на регіон сім БпЛА типу «Герань-2», шість «молний», вісім FPV-дронів, тип ще 41 безпілотника встановлюють.

Внаслідок обстрілів є руйнування у Богодухівському, Куп’янському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах, додав начальник ХОВА.

08:12

Генштаб ЗСУ повідомляє про 16 атак на Харківщині за добу: зведення на 08:00

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Вовчанськ та у бік Тернової, Ізбицького.

На Куп’янському напрямку українські захисники зупинили вісім спроб ворога просунутися вперед в бік населених пунктів Ківшарівка, Новоплатонівка, Новоосинове та у районах Борівської Андріївки й Петропавлівки.

06:49

Тривога у Харкові тривала усю ніч

Сирена звучала у місті о 23:44. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про БпЛА, який летів курсом на Рогань.

Впродовж ночі над регіоном літали ворожі дрони.

Відбій у Харкові оголосили аж під ранок – о 05:40.

Нагадаємо, ввечері 29 травня президент України Володимир Зеленський попереджав, що за інформацією розвідки, РФ готує новий масований удар по Україні. Він закликав звертати увагу на повітряні тривоги. «Наші служби оперативні підготовлені, Повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні із захистом неба – це ключовий пріоритет наш», – підкреслював президент.