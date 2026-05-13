РФ розпочала тривалий повітряний удар, що може стати цілями – ГУР
Головне управління розвідки Міноборони України попереджає: 13 травня РФ розпочала проти України комбіновану повітряну атаку, яка може мати тривалий характер.
«У першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних обʼєктів», – зазначає розвідка.
Надалі ворог, припускає ГУР, планує застосувати значну кількість крилатих ракет, а також балістики. Цілі РФ — обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади.
«У такий спосіб росія, яка відкинула пропозиції перемирʼя, прагне вкотре вплинути на стійкість України у війні за свободу», – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, о 12:10 у Повітряних силах ЗСУ попереджали про велику кількість БпЛА над Україною. Ворожі дрони летіли у бік Київщини, Рівненщини, Хмельниччини, Одещини та Миколаївщини.
Від ранку у Харкові вже декілька разів оголошували повітряну тривогу. У більшості випадків – через загрозу БпЛА.
Читайте також: Два райони Харкова атакував уночі ворог – які наслідки
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: атака РФ, воздушные силы вс всу, ГУР МО, попередження;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «РФ розпочала тривалий повітряний удар, що може стати цілями – ГУР», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 12:55;