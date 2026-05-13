РФ розпочала тривалий повітряний удар, що може стати цілями – ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України попереджає: 13 травня РФ розпочала проти України комбіновану повітряну атаку, яка може мати тривалий характер.

«У першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних обʼєктів», – зазначає розвідка.

Надалі ворог, припускає ГУР, планує застосувати значну кількість крилатих ракет, а також балістики. Цілі РФ — обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади.

«У такий спосіб росія, яка відкинула пропозиції перемирʼя, прагне вкотре вплинути на стійкість України у війні за свободу», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, о 12:10 у Повітряних силах ЗСУ попереджали про велику кількість БпЛА над Україною. Ворожі дрони летіли у бік Київщини, Рівненщини, Хмельниччини, Одещини та Миколаївщини.

Від ранку у Харкові вже декілька разів оголошували повітряну тривогу. У більшості випадків – через загрозу БпЛА.