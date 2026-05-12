Синєгубов: 40 БпЛА атакували Харківщину за добу
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби росіяни атакували Харків, а також 11 населених пунктів області.
“Медики надали допомогу 52-річному чоловіку, який 10 травня постраждав внаслідок обстрілу в с. Хатнє Великобурлуцької громади. Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова“, – уточнив Синєгубов.
Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:
- два БпЛА типу «Герань-2»;
- чотири БпЛА типу «Молния»;
- сім fpv-дронів;
- 27 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджена багатоповерхівка, у Богодухівському – росіяни обстріляли приватні будинки, господарську споруду та електромережі, у Куп’янському – через “прильоти” пошкоджені два авто, а в Ізюмському районі – окупанти вдарили по адмінбудівлі.
- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 08:57;