Синєгубов: 40 БпЛА атакували Харківщину за добу

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби росіяни атакували Харків, а також 11 населених пунктів області.

“Медики надали допомогу 52-річному чоловіку, який 10 травня постраждав внаслідок обстрілу в с. Хатнє Великобурлуцької громади. Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова“, – уточнив Синєгубов.

Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

два БпЛА типу «Герань-2»;

чотири БпЛА типу «Молния»;

сім fpv-дронів;

27 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджена багатоповерхівка, у Богодухівському – росіяни обстріляли приватні будинки, господарську споруду та електромережі, у Куп’янському – через “прильоти” пошкоджені два авто, а в Ізюмському районі – окупанти вдарили по адмінбудівлі.