Синєгубов: 40 БпЛА атакували Харківщину за добу

Події 08:57   12.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби росіяни атакували Харків, а також 11 населених пунктів області.

Медики надали допомогу 52-річному чоловіку, який 10 травня постраждав внаслідок обстрілу в с. Хатнє Великобурлуцької громади. Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова“, – уточнив Синєгубов.

Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • два БпЛА типу «Герань-2»;
  • чотири БпЛА типу «Молния»;
  • сім fpv-дронів;
  • 27 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджена багатоповерхівка, у Богодухівському – росіяни обстріляли приватні будинки, господарську споруду та електромережі, у Куп’янському – через “прильоти” пошкоджені два авто, а в Ізюмському районі – окупанти вдарили по адмінбудівлі.

  Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 08:57;

