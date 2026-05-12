Медзаклади Харківщини отримали додаткове фінансування
Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про результати зустрічі з міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком та головою Національної служби здоров’я України Наталією Гусак. Основним питанням стало грошове забезпечення медустанов Харківщини.
Начальник ХОВА зазначив: фінансування екстреної медичної допомоги на Харківщині цього року зросло до 944 мільйонів гривень, а первинної медичної допомоги – до 1,73 мільярда гривень.
“Медичні заклади області отримали додаткові 498 мільйонів гривень для заробітної плати у 2025–2026 роках. Окрему увагу приділили реалізації державних програм «Доступні ліки» і «Здоров’я 40+». Йшлося також про розширення мережі аптек і пунктів відпуску лікарських засобів у Харківській області“, – додав начальник ХОВА.
І зазначив, що лікарні Харківщини вже розпочали підготовку до прийдешнього осінньо-зимового періоду. Зокрема, планують підвищити енергостійкість медустанов.
Категорії: Суспільство, Україна; Теги: ляшко, медицина, сінєгубов, фінансування, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 09:45;