Медзаклади Харківщини отримали додаткове фінансування

Суспільство 09:45   12.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про результати зустрічі з міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком та головою Національної служби здоров’я України Наталією Гусак. Основним питанням стало грошове забезпечення медустанов Харківщини.

Начальник ХОВА зазначив: фінансування екстреної медичної допомоги на Харківщині цього року зросло до 944 мільйонів гривень, а первинної медичної допомоги – до 1,73 мільярда гривень.

На Харківщині – міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко

Медичні заклади області отримали додаткові 498 мільйонів гривень для заробітної плати у 2025–2026 роках. Окрему увагу приділили реалізації державних програм «Доступні ліки» і «Здоров’я 40+». Йшлося також про розширення мережі аптек і пунктів відпуску лікарських засобів у Харківській області“, – додав начальник ХОВА.

І зазначив, що лікарні Харківщини вже розпочали підготовку до прийдешнього осінньо-зимового періоду. Зокрема, планують підвищити енергостійкість медустанов.

