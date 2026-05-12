Live

“Продумана до дрібниць операція”: вдалося евакуювати 17 жителів прикордоння

Суспільство 10:18   12.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Продумана до дрібниць операція”: вдалося евакуювати 17 жителів прикордоння

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині провели евакуаційну місію, завдяки якій вдалося вивезти 17 осіб, які проживали на територіях, максимально наближених до фронту. Йдеться про населені пункти на Золочівському та Великобурлуцькому напрямках.

Серед евакуйованих – двоє дітей. Це дівчатка 5-ти та 16-ти років.

Евакуація жителів прикордоння 12 травня

Це була справжня продумана до дрібниць гуманітарна операція. Для її реалізації ми сформували оперативний штаб — багаторівневу тимчасову інституцію на базі обласного Ситуаційного центру. Загалом до операції були залучені понад 100 людей, включно з ресурсом гуманітарного сектору“, – написав начальник ХОВА.

І додав, що у Харкові людей уже прийняв Транзитний центр, там людям надали всю необхідну допомогу та місця для проживання.

Читайте також: Медустанови Харківщини отримали додаткове фінансування

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Копи знайшли водія, який збив 6-річну дівчинку у Валках: кого підозрюють
Копи знайшли водія, який збив 6-річну дівчинку у Валках: кого підозрюють
12.05.2026, 11:25
“Продумана до дрібниць операція”: вдалося евакуювати 17 жителів прикордоння
“Продумана до дрібниць операція”: вдалося евакуювати 17 жителів прикордоння
12.05.2026, 10:18
Медзаклади Харківщини отримали додаткове фінансування
Медзаклади Харківщини отримали додаткове фінансування
12.05.2026, 09:45
Синєгубов: 40 БпЛА атакували Харківщину за добу
Синєгубов: 40 БпЛА атакували Харківщину за добу
12.05.2026, 08:57
Новини Харкова — головне за 12 травня: як минула ніч, бої в регіоні
Новини Харкова — головне за 12 травня: як минула ніч, бої в регіоні
12.05.2026, 10:07
Сьогодні 12 травня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 12 травня 2026: яке свято та день в історії
12.05.2026, 06:00

Новини за темою:

06.05.2026
Із кілзони вивезли поліцейські 11 мешканців Харківщини
24.04.2026
Врятували та притягнули до відповідальності: поліція евакуювала сім’ю
15.04.2026
Де на Харківщині розширили зону обов’язкової й примусової евакуації – ОВА
13.04.2026
Небезпечна евакуація на Харківщині: екіпаж переховувався від БпЛА (відео)
09.04.2026
Евакуація триває: наймолодшому врятованому – два роки, найстаршому – 84


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Продумана до дрібниць операція”: вдалося евакуювати 17 жителів прикордоння», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 10:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що на Харківщині провели евакуаційну місію, завдяки якій вдалося вивезти 17 осіб".