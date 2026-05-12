“Продумана до дрібниць операція”: вдалося евакуювати 17 жителів прикордоння

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині провели евакуаційну місію, завдяки якій вдалося вивезти 17 осіб, які проживали на територіях, максимально наближених до фронту. Йдеться про населені пункти на Золочівському та Великобурлуцькому напрямках.

Серед евакуйованих – двоє дітей. Це дівчатка 5-ти та 16-ти років.

“Це була справжня продумана до дрібниць гуманітарна операція. Для її реалізації ми сформували оперативний штаб — багаторівневу тимчасову інституцію на базі обласного Ситуаційного центру. Загалом до операції були залучені понад 100 людей, включно з ресурсом гуманітарного сектору“, – написав начальник ХОВА.

І додав, що у Харкові людей уже прийняв Транзитний центр, там людям надали всю необхідну допомогу та місця для проживання.