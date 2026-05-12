“Продумана до дрібниць операція”: вдалося евакуювати 17 жителів прикордоння
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині провели евакуаційну місію, завдяки якій вдалося вивезти 17 осіб, які проживали на територіях, максимально наближених до фронту. Йдеться про населені пункти на Золочівському та Великобурлуцькому напрямках.
Серед евакуйованих – двоє дітей. Це дівчатка 5-ти та 16-ти років.
“Це була справжня продумана до дрібниць гуманітарна операція. Для її реалізації ми сформували оперативний штаб — багаторівневу тимчасову інституцію на базі обласного Ситуаційного центру. Загалом до операції були залучені понад 100 людей, включно з ресурсом гуманітарного сектору“, – написав начальник ХОВА.
І додав, що у Харкові людей уже прийняв Транзитний центр, там людям надали всю необхідну допомогу та місця для проживання.
Читайте також: Медустанови Харківщини отримали додаткове фінансування
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: евакуація, сінєгубов, Харків, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «“Продумана до дрібниць операція”: вдалося евакуювати 17 жителів прикордоння», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 10:18;