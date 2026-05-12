«Продуманная до мелочей операция»: удалось эвакуировать 17 жителей приграничья
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что на Харьковщине провели эвакуационную миссию, благодаря которой удалось вывезти 17 человек, проживающих на территориях, максимально приближенных к фронту. Речь идет о населенных пунктах на Золочевском и Великобурлукском направлениях.
Среди эвакуированных – двое детей. Это девочки 5-ти и 16-ти лет.
«Это была настоящая продуманная до мелочей гуманитарная операция. Для ее реализации мы сформировали оперативный штаб — многоуровневый временный институт на базе областного Ситуационного центра. В общей сложности к операции были привлечены более 100 человек, включая ресурс гуманитарного сектора», – написал начальник ХОВА.
И добавил, что в Харькове людей уже принял Транзитный центр, там людям оказали всю необходимую помощь и места для проживания.
Читайте также: Медучреждения Харьковщины получили дополнительное финансирование
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Продуманная до мелочей операция»: удалось эвакуировать 17 жителей приграничья», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 10:18;