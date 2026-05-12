«Продуманная до мелочей операция»: удалось эвакуировать 17 жителей приграничья

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что на Харьковщине провели эвакуационную миссию, благодаря которой удалось вывезти 17 человек, проживающих на территориях, максимально приближенных к фронту. Речь идет о населенных пунктах на Золочевском и Великобурлукском направлениях.

Среди эвакуированных – двое детей. Это девочки 5-ти и 16-ти лет.

«Это была настоящая продуманная до мелочей гуманитарная операция. Для ее реализации мы сформировали оперативный штаб — многоуровневый временный институт на базе областного Ситуационного центра. В общей сложности к операции были привлечены более 100 человек, включая ресурс гуманитарного сектора», – написал начальник ХОВА.

И добавил, что в Харькове людей уже принял Транзитный центр, там людям оказали всю необходимую помощь и места для проживания.

