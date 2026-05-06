Синегубов: в пригороде Харькова из-за «прилетов» повреждены больше сотни домов

Происшествия 08:49   06.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также 20 населенных пунктов области. В результате ударов пострадали 17 людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове пострадали 55-летняя женщина и 41-летний мужчина; в пос. Малая Даниловка пострадали женщины 82, 63, 77, 52, 70, 68 лет, мужчины 70, 66, 77, 70 лет, 14-летняя девушка и 16-летний парень; в с. Лесное Малоданиловской громады получили ранения 49- и 73-летние женщины; в пос. Старый Салтов пострадал 51-летний мужчина. Также медики оказали помощь 15-летнему парню, который 4 мая пострадал в результате обстрела в Мерефе», – уточнил начальник ХОВА.

За сутки по Харьковщине ударило:

  • КАБ;
  • семь БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • два БпЛА типа «Молния»;
  • восемь fpv-дронов;
  • 28 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харькове повреждена железнодорожная инфраструктура, в Богодуховском районе – частные и многоквартирные дома, а также электросети.

«В Изюмском районе повреждены два частных дома (с. Чистоводовка, с. Андреевка), хозяйственное сооружение (г. Изюм); в Харьковском районе поврежден частный дом, хозяйственное сооружение (с. Черкасская Лозовая), 115 частных домов, четыре многоквартирных дома, 14 хозяйственных сооружений, восемь гаражей, пять автомобилей (сел. Малая Даниловка); автомобиль (с. Русская Лозовая); в Чугуевском районе поврежден частный дом (поселок Печенеги)», – добавил Синегубов.

