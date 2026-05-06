Сегодня 6 мая 2026: какой праздник и день в истории

6 мая – День пехоты Вооруженных сил Украины. В этот день в 1104 году король Иерусалима Балдуин I начал осаду Акры. В 1527-м произошло разграбление Рима, существенно повлиявшее на авторитет папства. В 1686-м Гетманщину окончательно разделили между собой Московия и Речь Посполитая. В 1920-м завершился Первый Зимний поход армии УНР. В 1937-м произошла авария крупнейшего дирижабля мира. В 1994-м открыли тоннель под Ла-Маншем. В 2004-м начали взрываться артиллерийские склады в Новобогдановке. В 2022-м Генштаб сообщил об освобождении пяти сел в Харьковской области. В 2023-м в Великобритании короновали короля Чарльза III и королеву Камиллу.

Праздники и памятные даты 6 мая

В мире – Международный день без диет.

Также сегодня: День раскраски, Международный день коучинга, День без домашних заданий (иногда отмечают 6 марта, а не мая).

6 мая в истории

6 мая 1104 года король Иерусалима Балдуин I начал осаду Акры. Иерусалимское королевство было молодым государством, которое образовалось в результате Первого крестового похода в 1099 году. И Балдуин не стал первым руководителем этого государства крестоносцев. Первым титул «защитника Гроба Господня» принял один из лидеров похода Готфрид Булонский, брат Балдуина. Готфрид не называл себя королем. И правил он совсем недолго – умер через год после захвата Иерусалима. Балдуин принял титул после смерти брата и во время правления постоянно воевал, пытаясь расширить владения и обезопасить столицу от многочисленных врагов.

Врагами в большинстве своем были мусульманские государства региона и их наместники. Активно воевать королю Балдуину I было непросто: от многочисленного войска, отправившегося из Европы в Первый крестовый поход, осталась малая часть. Военного флота у Иерусалимского королевства не было – они зависели от итальянских морских государств и часто полагались на корабли паломников. Это очень усложняло как завоевание, так и оборону побережья Средиземного моря – Леванта. Одним из стратегических городов-крепостей здесь была Акра. Руководил ею наместник империи Фатимидов (мусульманское государство с центром на территории современного Египта).

Безуспешной стала первая попытка осады Акры весной 1103 года. Крестоносцам не хватило сил и кораблей, чтобы оцепить город плотной «стеной» и заставить капитулировать. Поэтому Балдуин I нанял генуэзский флот, прибывший в Хайфу весной 1104 года. Платой, которую потребовали генуэзцы, была треть добычи после взятия Акры, а также торговые привилегии и поселения в деловом районе города.

6 мая 1104 года началась вторая осада: армия Балдуина блокировала город с суши. А генуэзский флот – из моря. Гарнизон Акры сначала яростно бился. Однако надежды получить помощь из Египта было мало, а силы противника преобладали. Поэтому наместник считал разумным сдаться. Крестоносцы обещали жителям безопасность, желающим покинуть город — спокойный выход с имуществом. Город, конечно, должны были оставить в целостности – вплоть до мечетей. Когда Балдуин дал все эти обещания, через 20 дней после начала осады город сдался. Но слова своего христианские завоеватели не сдержали.

«Летописец Альберт Экский сообщает: «Когда генуэзцы увидели, как [мусульмане] вышли со всем своим домашним имуществом и потащили с собой свои сокровища, они были ослеплены жадностью, ворвались в город, убили граждан и разграбили их золото, серебро, пурпурные ткани. Кроме того, «франкский народ [был] охвачен пламенем алчности» и принял участие в разграблении, которое, как говорится, стоило жизни около 4000 жителей и защитников Акры. Балдуин был взбешен проступками генуэзцев и решил наказать их; однако патриарх Эвремар примирил две стороны, и ему пришлось передать им треть города», – цитирует исторические источники англоязычная Википедия.

6 мая 1527 года Рим захватила и разграбила восставшая армия императора Карла V Габсбурга.

6 мая 1686 года Гетманщину окончательно разделили между собой Московия и Речь Посполитая. В этот день они заключили договор, названный «Вечный мир».

6 мая 1920 года завершился Первый зимний поход Армии УНР. Его историки называют самой героической страницей военного искусства периода Украинской революции.

6 мая 1937 года в США во время приземления взорвался «Титаник среди дирижаблей» – немецкий трансатлантический цеппелин LZ 129 «Гинденбург». В крушении погибли 35 человек.

6 мая 1994 года королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран открыли тоннель между Францией и Великобританией, проходящей под проливом Ла-Манш.

6 мая 2004 года начали взрываться артиллерийские склады в Новобогдановке Запорожской области. Это была первая из трех (и самая мощная) серия взрывов на этом объекте.

6 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил об освобождении пяти сел в Харьковской области: Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа. Также в сводке информировали о том, что Силы обороны зашли в Черкасские Тишки.

6 мая 2023 года в Великобритании состоялась коронация короля Карла (Чарльза) ІІІ и королевы-консорта Камиллы.

Церковный праздник 6 мая

6 мая чтят память праведного Иова Многострадального.

Народные приметы

Если комары летают стаями, будет потепление.

Если дует южный ветер, то лето будет ранним.

Если день безветренный, то будет хороший урожай.

Что нельзя делать 6 мая

Нельзя топтать траву и смахивать с нее росу.

Нельзя ссориться и бездельничать.