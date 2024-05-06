Сегодня 6 мая: какой праздник и день в истории

6 мая в Украине – День пехоты. Год назад в Великобритании короновали короля Карла III и королеву Камиллу. В 2022-м Генштаб сообщил об освобождении пяти сел в Харьковской области. В 2004-м начали взрываться артиллерийские склады в Новобогдановке. В 1994-м открыли тоннель под Ла-Маншем. В 1937-м произошла авария крупнейшего дирижабля мира. В 1920-м завершился Первый Зимний поход армии УНР. А в 1686-м Гетманщину окончательно разделили между собой Московия и Речь Посполитая.

Праздники и памятные даты 6 мая

6 мая в Украине отмечают День пехоты.

В мире: Международный день без диет, День раскраски.

6 мая в истории

6 мая 1686 года Гетманщину окончательно разделили между собой Московия и Речь Посполитая. В этот день они заключили договор, названный «Вечный мир». Подробнее.

6 мая 1920 года завершился Первый зимний поход Армии УНР. Его историки называют самой героической страницей военного искусства периода Украинской революции. Подробнее.

6 мая 1937 года в США во время приземления взорвался «Титаник среди дирижаблей» – немецкий трансатлантический цеппелин LZ 129 «Гинденбург». В крушении погибли 35 человек. Подробнее.

6 мая 1994 года королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран открыли тоннель между Францией и Великобританией, проходящей под проливом Ла-Манш. Подробнее.

6 мая 2004 года начали взрываться артиллерийские склады в Новобогдановке Запорожской области. Это была первая из трех (и самая мощная) серия взрывов на этом объекте. Подробнее.

6 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил об освобождении пяти сел в Харьковской области: Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа. Также в сводке информировали о том, что Силы обороны зашли в Черкасские Тишки.

6 мая 2023 года в Великобритании состоялась коронация короля Карла (Чарльза) ІІІ и королевы-консорта Камиллы.

Чарльз стал королем, который дольше всех в истории страны ожидал восхождения на престол. Титул «первого в очереди» – принца Уэльского он носил с 1958 года. Также он является самым старшим человеком, ставшим монархом Великобритании — на момент смерти Елизаветы II Чарльзу было 73 года, на момент коронации — 74. До него рекорд принадлежал Вильгельму IV, которому было 64 года, когда он стал королем в 1830 году.

Не менее необычен и путь к престолу его жены Камиллы. За отношениями этой пары наблюдала не только Великобритания. Без преувеличения можно сказать, что за ними наблюдал весь мир. Королевская пара Великобритании познакомилась в середине 1971 года. На тот момент Камилла не в первый раз временно разорвала отношения со своим будущим мужем офицером гвардии Эндрю Паркер-Боулзом. Камиллу и Чарльза познакомила общая подруга. Они сначала подружились, а со временем стали встречаться. Чарльз даже познакомился с родными Камиллы, а ее представил некоторым из представителей королевской семьи. Однако отношения прервались резко и неожиданно – в 1973 году Чарльз уехал за границу, где присоединился к Королевскому флоту. Самая распространенная версия состоит в том, что резко против отношений с Камиллой выступила мать Чарльза – королева Елизавета II, которая подбирала для сына более выгодную партию. Однако многочисленные королевские биографы не единодушны в таком взгляде на причины разрыва. Не менее распространенная версия – Камилла сама не хотела стать невестой, а впоследствии и женой наследника британского престола (здесь снова есть разные варианты: либо из-за нежелания ограничивать себя многочисленными обязанностями, либо из-за романтических чувств к «бывшему») — Паркер-Боулзу). Как бы то ни было, в том же 1973 году Камилла вышла замуж за «предшественника» Чарльза – Эндрю Паркер-Боулза. У супругов родились двое детей: Том (в 1974 году) и Лора (в 1978-м). При этом общение с Чарльзом она не прерывала – определенный период жизни, по уверениям общих знакомых, они оставались только друзьями.

Слухи о возобновлении интимных отношений между ними начали распространяться с 1979 года. И на этом фоне в 1981 году Чарльз женился на леди Диане Спенсер.

Принцесса Диана стала настоящей легендой Великобритании и народной любимицей, она родила двух наследников престола – принцев Уильяма и Гарри. Однако тень соперницы Камиллы не давала ей покоя на протяжении всей супружеской жизни. Это в конце концов привело к публичному скандалу, когда в 1992 году вышла книга Эндрю Мортона «Диана: Ее настоящая история», основанная на нескольких интервью жены наследника британского престола. Принцесса сама рассказала о супружеских изменах мужа, подтвердив слухи. Это вызвало колоссальный скандал. Следом, в 1993 году, пресса еще и опубликовала прослушанные телефонные разговоры принца Чарльза и Камиллы (это получило название «Камиллагейт»). В 1994-м Чарльз наконец-то нарушил молчание и дал телеинтервью, в котором назвал Камиллу другом и заявил: «Она будет еще долго моим другом». Несмотря на такую формулировку, муж Камиллы подал на развод с ней в том же году, а в следующем уже женился на другой. «Утечки» информации о личных отношениях принца Чарльза существенно ударили по его репутации, а Камилла на определенный период времени стала просто «ведьмой №1» в Великобритании. Это народное неприятие пары еще усугубилось после трагической гибели народной любимицы принцессы Дианы в автокатастрофе.

Однако Чарльз и Камилла оказались очень терпеливы. Они выждали целых восемь лет после смерти Дианы, чтобы объявить о помолвке. За это время с Камиллой постепенно примирилась общественность и сыновья Чарльза. А также – благословение сыну дала королева Елизавета II. Еще одной проблемой для пары могла стать позиция церкви, которая не особо поддерживает вторые браки (ведь экс-муж Камиллы был жив-здоров). Однако пара вышла из ситуации, устроив в 2005 году отдельно гражданскую церемонию, а отдельно — службу благословения супругов в часовне Святого Георгия. Такая вариация бракосочетания устроила архиепископа Кентерберийского. После свадьбы Камилла получила титул герцогини Корнуолльской и принцессы Уэльской. Однако вторым никогда не пользовалась, ведь он слишком ассоциировался у публики с покойной Дианой.

Несмотря на то, что Камилла была принята в королевскую семью, долгое время популярной темой для обсуждения в Британии было то, станет ли герцогиня королевой, когда коронуют ее мужа. Интригу держала и Елизавета II. Однако в феврале 2022 года она официально заявила, что хочет, чтобы после ее смерти и восхождения на трон Чарльза, его жена Камилла получила титул королевы-консорта. Так и вышло.

После смерти матери, 8 сентября 2022 года, Чарльз стал королем, а Камилла – королевой-консортом. Их коронация 6 мая 2023 года состоялась в Вестминстерском аббатстве в формате богослужения Англиканской церкви во главе с архиепископом Кентерберийским. Торжество сделали короче времени, чем обычно – все мероприятия провели за 6 часов и 40 минут. Чарльза короновали Короной Святого Эдуарда, Камиллу увенчали короной королевы Марии Текской – бабушки Елизаветы II.

Церковный праздник 6 мая

6 мая – Светлый понедельник. Чтят память праведного Иова Многострадального. Он родился в XX веке до н.э. в Аравии. По преданию, был племянником праотца Авраама. В славе и богатстве прожил 78 лет, после чего Бог, чтобы постыдить дьявола, послал праведнику самые тяжелые испытания, которые многострадальный Иов перенес с терпением и благодарением Богу. «Господь дал, Господь и взял; будет имя Господне благословенное», — сказал он, когда ему сообщили о гибели всех детей и потере всего имущества. После этого он перенес жестокую болезнь в одиночестве, но перед Богом не согрешил ни в чем. После этого Бог благословил Иова: у него родилось еще 10 детей, а богатство выросло вдвое против прежнего. Прожил после этого он еще 140 лет.

Народные приметы

Если комары летают стаями, будет потепление.

Если дует южный ветер, то лето будет ранним.

Если день безветренный, то будет хороший урожай.

Что нельзя делать 6 мая

В Светлый понедельник лучше отложить тяжелую и несрочную работу (работать в саду и огороде не запрещено)

Нельзя сидеть дома – лучше сходить в гости, обменяться куличами и пасхальными яйцами.

Нельзя топтать траву и смахивать с нее росу.