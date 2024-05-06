Сьогодні 6 травня: яке свято та день в історії

6 травня в Україні – День піхоти. Рік тому у Великій Британії коронували короля Чарльза III та королеву Каміллу. У 2022-му Генштаб повідомив про звільнення п’яти сіл у Харківській області. У 2004-му почали вибухати артилерійські склади в Новобогданівці. У 1994-му відкрили тунель під Ла-Маншем. У 1937-му сталася аварія найбільшого дирижабля світу. У 1920-му завершився Перший Зимовий похід армії УНР. А у 1686-му Гетьманщину остаточно розділили між собою Московія та Річ Посполита.

Свята та пам’ятні дати 6 травня

6 травня в Україні відзначають День піхоти.

У світі: Міжнародний день без дієт, День розмальовки.

6 травня в історії

6 травня 1686 року Гетьманщину остаточно розділили між собою Московія та Річ Посполита. Цього дня вони уклали договір, названий “Вічний мир”. Детальніше.

6 травня 1920 року завершився Перший зимовий похід Армії УНР. Його історики називають найгероїчнішою сторінкою військового мистецтва періоду Української революції. Детальніше.

6 травня 1937 року в США під час приземлення вибухнув “Титанік серед дирижаблів” – німецький трансатлантичний цепелін LZ 129 “Гінденбург”. У катастрофі загинули 35 людей. Детальніше.

6 травня 1994 року королева Великої Британії Єлизавета II та президент Франції Франсуа Міттеран відкрили тунель між Францією та Великою Британією, що проходить під протокою Ла-Манш. Детальніше.

6 травня 2004 року почали вибухати артилерійські склади у Новобогданівці Запорізької області. Це була перша із трьох (і найпотужніша) серія вибухів на цьому об’єкті. Детальніше.

6 травня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення п’яти сіл у Харківській області: Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове, Перемога. Також у зведенні інформували про те, що Сили оборони зайшли до Черкаських Тишків.

6 травня 2023 року у Великій Британії відбулася коронація короля Чарльза III та королеви-консорта Камілли.

Чарльз став королем, який найдовше в історії країни очікував сходження на престол. Титул “першого у черзі” – принца Уельського він носив із 1958 року. Також він є найстаршою людиною, яка стала монархом Великої Британії – на момент смерті Єлизавети II Чарльзу було 73 роки, на момент коронації – 74. До нього рекорд належав Вільгельму IV, якому було 64 роки, коли він став королем у 1830 році.

Не менш незвичайний шлях до престолу у його дружини Камілли. За відносинами цієї пари спостерігала не лише Велика Британія. Без перебільшення можна сказати, що за ними спостерігав увесь світ. Королівська пара Великої Британії познайомилася у середині 1971 року. На той момент Камілла не вперше тимчасово розірвала стосунки зі своїм майбутнім чоловіком офіцером гвардії Ендрю Паркер-Боулзом. Каміллу та Чарльза познайомила спільна подруга. Вони спочатку потоваришували, а згодом стали зустрічатися. Чарльз навіть познайомився із рідними Камілли, а її представив деяким із представників королівської родини. Однак стосунки перервалися різко та несподівано – у 1973 році Чарльз поїхав за кордон, де приєднався до Королівського флоту. Найпоширеніша версія полягає в тому, що різко проти стосунків із Каміллою виступила мати Чарльза – королева Єлизавета II, яка підбирала для сина більш вигідну партію. Однак численні королівські біографи не одностайні в такому погляді на причини розриву. Не менш поширена версія – Камілла сама не хотіла стати нареченою, а згодом і дружиною спадкоємця британського престолу (тут знову є різні варіанти: або через небажання обмежувати себе численними обов’язками, або через романтичні почуття до “колишнього”) – Паркер-Боулза). Хай там як, у тому ж 1973-му Камілла вийшла заміж за “попередника” Чарльза – Ендрю Паркер-Боулза. У подружжя народилися двоє дітей: Том (у 1974 році) та Лора (у 1978-му). При цьому спілкування з Чарльзом вона не переривала – певний період життя, як запевняють спільні знайомі, вони залишалися тільки друзями.

Чутки про відновлення інтимних стосунків між ними почали розповсюджуватися з 1979 року. І на цьому тлі у 1981-му Чарльз одружився з леді Діаною Спенсер.

Принцеса Діана стала справжньою легендою Великої Британії та народною улюбленицею, вона народила двох спадкоємців престолу – принців Вільяма та Гаррі. Проте тінь суперниці Камілли не давала їй спокою протягом усього подружнього життя. Це врешті-решт призвело до публічного скандалу, коли у 1992 році вийшла книга Ендрю Мортона “Діана: Її справжня історія”, що була заснована на кількох інтерв’ю дружини спадкоємця британського престолу. Принцеса сама розповіла про подружні зради чоловіка, підтвердивши чутки. Це спричинило колосальний скандал. У 1993 році преса ще й опублікувала прослухані телефонні розмови принца Чарльза та Камілли (це отримало назву “Каміллагейт”). У 1994-му Чарльз нарешті порушив мовчання та дав телеінтерв’ю, в якому назвав Каміллу другом і заявив: “Вона буде ще довго моїм другом”. Попри таке формулювання, чоловік Камілли подав на розлучення з нею того ж року, а наступного вже одружився з іншою. “Виплески” інформації про особисті стосунки принца Чарльза суттєво вдарили по його репутації, а Камілла на певний період часу стала просто “відьмою №1” у Великій Британії. Це народне неприйняття пари ще посилилося після трагічної загибелі народної улюблениці принцеси Діани в автокатастрофі.

Однак Чарльз і Камілла виявилися дуже терплячими. Вони чекали цілих вісім років після смерті Діани, щоб оголосити про заручини. За цей час із Каміллою поступово примирилася громадськість та сини Чарльза. А також благословення сину дала королева Єлизавета II. Ще однією проблемою для пари могла стати позиція церкви, яка не особливо підтримує другі шлюби (адже ексчоловік Камілли був живий-здоровий). Проте пара вийшла із ситуації, влаштувавши у 2005 році окремо цивільну церемонію, а окремо – службу благословення подружжя у каплиці Святого Георгія. Така варіація одруження влаштувала архієпископа Кентерберійського. Після весілля Камілла здобула титул герцогині Корнуольської та принцеси Уельської. Однак другим ніколи не користувалася, адже він надто асоціювався у публіки з покійною Діаною.

Попри те, що Камілла була прийнята в королівську сім’ю, довгий час популярною темою для обговорення в Британії було те, чи герцогиня стане королевою, коли коронують її чоловіка. Інтригу тримала і Єлизавета II. Однак у лютому 2022 року вона офіційно заявила, що хоче, щоб після її смерті та сходження на трон Чарльза його дружина Камілла отримала титул королеви-консорта. Так і сталося.

Після смерті матері, 8 вересня 2022 року, Чарльз став королем, а Камілла – королевою-консортом. Їхня коронація 6 травня 2023 року відбулася у Вестмінстерському абатстві у форматі богослужіння Англіканської церкви на чолі з архієпископом Кентерберійським. Урочистості зробили коротше за часом, ніж зазвичай – усі заходи провели за 6 годин та 40 хвилин. Чарльза коронували Короною Святого Едуарда, Каміллу увінчали короною королеви Марії Текської – бабусі Єлизавети II.

Церковне свято 6 травня

6 травня – Світлий понеділок. Вшановують пам’ять праведного Йова Багатостраждального Він народився у XX столітті до н.е. в Аравії. За переказами, був племінником праотця Авраама. У славі та багатстві прожив 78 років, після чого Бог, щоб осоромити диявола, послав праведникові найтяжчі випробування, які багатостраждальний Йов переніс з терпінням та подякою Богові. “Господь дав, Господь і взяв; буде ім’я Господнє благословенне”, — сказав він, коли йому повідомили про загибель усіх дітей та втрату всього майна. Після цього він переніс жорстоку хворобу на самоті, але перед Богом не згрішив ні в чому. Після цього Бог благословив Йова: в нього народилося ще 10 дітей, а багатство зросло вдвічі проти колишнього. Прожив після цього він ще 140 років.

Народні прикмети

Якщо комарі літають зграями, буде потепління.

Якщо дме південний вітер – літо буде раннім.

Якщо ж день безвітряний, то буде хороший урожай.

Що не можна робити 6 травня

У Світлий понеділок краще відкласти важку та нетермінову роботу (працювати в саду та городі не заборонено)

Не можна сидіти вдома – краще сходити в гості, обмінятися пасками та крашанками.

Не можна топтати траву і змахувати з неї росу.