Сьогодні 6 грудня: яке свято та день в історії

6 грудня – День Збройних Сил України. Він збігається із початком Першого Зимового походу армії УНР. За церковним календарем – пам’ять святителів Амфілохія та Григорія.

Свята та пам’ятні дати 6 грудня

6 грудня – в Україні відзначають День Збройних Сил України. Вітаємо всіх наших Захисників!

6 грудня в історії

6 грудня 1919 року розпочався Перший зимовий похід армії Української Народної Республіки. Українські воїни пройшли тилами радянських і російських загарбників – радянської Червоної армії та Добровольчої армії генерала Денікіна. Похід проходив під командуванням генерала армії УНР Михайла Омеляновича-Павленка. Головний отаман армії Симон Петлюра тим часом продовжував перебувати у Варшаві зі штабом. У поході тилами загарбників взяли участь близько 5000 осіб.

Зимовий похід історики вважають найгероїчнішою сторінкою військового мистецтва періоду Української революції (1917—1921). Сили ворога в рази (навіть у десятки разів) кількісно перевершували українське військо. Проте армії УНР вдалося не лише зберегтися, а й партизанськими діями внести дезорганізацію до лав противника. Присутність армії УНР на території України дозволяла підтримувати існування української державності навіть у таких тяжких умовах. Усіх учасників Зимового походу було нагороджено орденом Залізного Хреста – головною нагородою Армії УНР. Наразі ім’я Лицарів Зимового походу носить 28-а окрема механізована бригада ЗСУ.

6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закон “Про Збройні сили України”. А через два роки, 1993-го, цей день встановлено як День Збройних сил України.

Після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року Верховна Рада взяла всі військові формування Збройних сил колишнього СРСР, які перебували на території України, під свою юрисдикцію. У той час, за даними “Вікіпедії” , це було 14 мотострілкових, 4 танкових, 3 артилерійські дивізії та 8 артилерійських бригад, 4 бригади спецпризначення, 9 бригад ППО, 7 полків бойових вертольотів, три повітряні армії (близько 1500), армія ППО. Крім того, на території України базувалися стратегічні ядерні сили – 176 міжконтинентальних балістичних ракет, які несли сумарно 1272 ядерні боєголовки, а також близько 2500 одиниць тактичної ядерної зброї. Чисельність армії в Україні на той момент становила 980 тисяч осіб.

Церковне свято 6 грудня

6 грудня християни вшановують пам’ять святителів Амфілохія, єпископа Іконійського та Григорія, єпископа Акрагантійського.

Святитель Амфілохій народився в Кесарії Каппадокійській. Він був двоюрідним братом Григорія Богослова та другом Василя Великого, а також їхнім учнем та послідовником. Близько 40 років прожив у пустелі суворим аскетом. Після смерті Іконійського єпископа Амфілохію тричі являлися ангели, закликаючи його до Іконії – на святительський подвиг. Амфілохій прийшов до Іконії, де його висвятили на єпископів. Святитель брав участь у Другому Вселенському Соборі (381 рік). До наших днів збереглися послання та слова святителя Амфілохія. Він служив Богу все життя і помер із миром – у 394 році.

Святитель Григорій, єпископ Акрагантійський, народився на острові Сицилія. З 12 років служив кліриком при Акрагантійській церкві. Після служив у Єрусалимі, був у монастирі на Олеонській горі, чотири роки провів пустельником у пустелі. За благословенням старця, з яким був затворником у пустелі, Григорій покинув її і прибув до Єрусалиму, а потім переїхав до Константинополя та Риму. У той час помер єпископ Акрагантійський, і до Риму прибули посли з цього міста, щоб запропонувати папі вибрати для них нового єпископа із запропонованих кандидатур. Однак Папа відкинув їхні пропозиції та покликав на єпископське служіння святого Григорія.

Кілька років він керував своєю паствою, але недоброзичливці вирішили “підставити” єпископа. У його покої провели блудницю, поки Григорій був у храмі, і публічно звинуватили єпископа у смертному гріху перелюбу. Святого Григорія ув’язнили, на суді жінка лжесвідчила проти нього. Але як тільки вона вимовила слова наклепу, як у неї стався напад – вона втратила розум. Тоді судді звинуватили Григорія у чаклунстві. Його відправили на суд до Риму. Почитавши донос про нібито “злодіяння” святого Папа, навіть не захотів з ним зустрічатися і наказав кинути свого призначенця до в’язниці. Там святий молився і творив чудеса. Про це стало відомо в місті, і до нього стали приходити римляни, яких Григорій навчав праведного життя, а хворим просив у Бога зцілення.

Через два роки до Папи Римського приїхав старець Марк, який знав Григорія юнаком, він попросив Папу зібрати собор і розібрати справу Григорія, адже не вірив наклепу. На собор прибули і клірики з Акраганта, і навіть блудниця, яка оббрехала святого. Серед тих, хто приїхав на суд, був імператорський сановник Маркіан. У дорозі він тяжко захворів, вмираючого віднесли до Григорія – і його молитвами Маркіан зцілився. Під час суду наклепники намагалися відстоювати свою правоту, демонструючи блудницю, яка збожеволіла після першого судилища над єпископом. Але Григорій створив над нею молитву та зцілив її. Жінка розповіла собору правду. Тоді Маркіан хотів стратити наклепників, але святий Григорій вибачився перед ними. Сам єпископ із почестями повернувся на свою кафедру і керував нею до самої смерті.

Народні прикмети

Низькі хмари на небі – до швидкого похолодання.

Кільця помітні навколо місяця – скоро будуть тріскучі морози.

Що не можна робити 6 грудня

Не можна призначати побачення.

Не можна дарувати живі квіти

Не слід нічого позичати.