Сегодня 6 декабря: какой праздник и день в истории

6 декабря – День Вооруженных сил Украины. Он совпадает с началом Первого Зимнего похода армии УНР. По церковному календарю – память святителей Амфилохия и Григория.

Праздники и памятные даты 6 декабря

6 декабря – в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины. Поздравляем всех наших защитников!

6 декабря в истории

6 декабря 1919 года начался Первый зимний поход армии Украинской Народной Республики. Украинские воины прошли по тылам советских и российских захватчиков – советской Красной армии и Добровольческой армии генерала Деникина. Поход проходил под командованием генерала армии УНР Михаила Омельяновича-Павленко. Главный атаман армии Симон Петлюра в это время продолжал находиться в Варшаве со штабом. В походе по тылам захватчиков приняли участие около 5000 человек.

Зимний поход историки считают самой героической страницей военного искусства периода Украинской революции (1917—1921 годов). Силы врага в разы (даже в десятки раз) количественно превосходили украинское войско. Однако армии УНР удалось не только сохранить себя, но и партизанскими действиями внести дезорганизацию в ряды противника. Присутствие армии УНР на территории Украины позволяло поддерживать существование украинской государственности даже в таких тяжелых условиях. Все участники Зимнего похода были награждены орденом Железного Креста – главной наградой Армии УНР. Сейчас имя Рыцарей Зимнего похода носит 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

6 декабря 1991 года Верховная Рада Украины приняла закон «О Вооруженных силах Украины». А два года спустя, в 1993-м, этот день установлен как День Вооруженных сил Украины.

После провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года Верховная Рада взяла все военные формирования Вооруженных сил бывшего СССР, которые находились на территории Украины, под свою юрисдикцию. В то время, по данным «Википедии», это было 14 мотострелковых, 4 танковых, 3 артиллерийские дивизии и 8 артиллерийских бригад, 4 бригады спецназначения, 9 бригад ПВО, 7 полков боевых вертолетов, три воздушных армии (около 1500 боевых самолетов), отдельная армия ПВО. Кроме того, на территории Украины базировались стратегические ядерные силы – 176 межконтинентальных баллистических ракет, которые несли суммарно 1 272 ядерных боеголовки, а также около 2500 единиц тактического ядерного оружия. Численность армии в Украине на тот момент составляла 980 тысяч человек.

Церковный праздник 6 декабря

6 декабря христиане чтят память святителей Амфилохия, епископа Иконийского и Григория, епископа Акрагантийского.

Святитель Амфилохий родился в Кесарии Каппадокийской. Он был двоюродным братом Григория Богослова и другом Василия Великого, а также их учеником и последователем. Около 40 лет прожил в пустыне суровым аскетом. После смерти Иконийского епископа Амфилохию трижды являлись ангелы, призывая его в Иконию – на святительский подвиг. Амфилохий пришел к Иконию, где его рукоположили в епископы. Святитель принимал участие во Втором Вселенском Соборе (381 год). До наших дней сохранились послания и слова святителя Амфилохия. Он служил Богу всю жизнь и умер с миром – в 394 году.

Святитель Григорий, епископ Акрагантийский, родился на острове Сицилия. С 12 лет служил клириком при Акрагантийской церкви. После служил в Иерусалиме, был в монастыре на Олеонской горе, четыре года провел отшельником в пустыне. По благословению старца, с которым был затворником в пустыне, Григорий покинул ее и прибыл в Иерусалим, а затем переехал в Константинополь и Рим. В то время умер епископ Акрагантийский, и в Рим прибыли послы из этого города, чтобы предложить папе выбрать для них нового епископа из предложенных кандидатур. Однако Папа отверг их предложения и призвал на епископское служение святого Григория.

Несколько лет он руководил своей паствой, но недоброжелатели решили «подставить» епископа. В его покои провели блудницу, пока Григорий был в храме, и публично обвинили епископа в смертном грехе прелюбодеяния. Святого Григория заключили под стражу, на суде женщина лжесвидетельствовала против него. Но как только она произнесла слова клеветы, как у нее случился приступ — она лишилась разума. Тогда судьи обвинили Григория в колдовстве. Его отправили на суд в Рим. Почитав донос о якобы «злодеяниях» святого Папа, даже не захотел с ним встречаться и приказал бросить своего назначенца в тюрьму. Там святой молился и творил чудеса. Об этом стало известно в городе, и к нему стали приходить римляне, которых Григорий учил праведной жизни, а больным просил у Бога исцеления.

Через два года к Папе Римскому приехал старец Марк, знавший Григория юношей, он попросил Папу собрать собор и разобрать дело Григория, ведь не верил клевете. На собор прибыли и клирики из Акраганта, и даже оболгавшая святого блудница. Среди приехавших на суд был императорский сановник Маркиан. В пути он тяжело заболел, умирающего отнесли к Григорию – и его молитвами Маркиан исцелился. Во время суда клеветники пытались отстаивать свою правоту, демонстрируя блудницу, которая сошла с ума после первого судилища над епископом. Но Григорий сотворил над ней молитву и исцелил ее. Женщина рассказала собору правду. Тогда Маркиан хотел казнить клеветников, но святой Григорий попросил для них прощения. Сам епископ с почестями вернулся на свою кафедру и руководил ею до самой смерти.

Народные приметы

Низкие тучи на небе – к быстрому похолоданию.

Кольца заметны вокруг луны – скоро будут трескучие морозы.

Что нельзя делать 6 декабря

Нельзя назначать свидание.

Нельзя дарить живые цветы

Не следует ничего одалживать.