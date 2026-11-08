Пять FPV ударили по Харькову: появились фото и видео с мест «прилетов»

Харьковская областная прокуратура сообщила о последствиях атак FPV-дронов, которые происходили в Харькове в течение дня 8 ноября.

«Утром зафиксировано попадание в крышу многоквартирного жилого дома. Около 10:15 FPV-дрон ударил по территории гаражного кооператива. Возник пожар. Ориентировочно в 10:35 повреждено дорожное покрытие. Ранения получила 73-летняя женщина, находившаяся на улице. Также в результате атак еще двух FPV-дронов повреждены автомобили. Пострадал мужчина. Информация уточняется», — написала пресс-служба прокуратуры.

Видео с места одного из «прилетов» в Киевском районе опубликовали местные Telegram-каналы. На кадрах видно, что удар пришелся по гражданским машинам, запаркованным возле жилой многоэтажки. Поврежден и вход в простейшее укрытие в подвале дома.

Видео: Minitor1654/Харків

Напомним, в сторону Харькова сегодня также были пуски КАБов. В городе слышали взрывы.