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Пять FPV ударили по Харькову: появились фото и видео с мест «прилетов»

Происшествия 16:03   08.11.2026
Оксана Горун
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Пять FPV ударили по Харькову: появились фото и видео с мест «прилетов»

Харьковская областная прокуратура сообщила о последствиях атак FPV-дронов, которые происходили в Харькове в течение дня 8 ноября.

«Утром зафиксировано попадание в крышу многоквартирного жилого дома. Около 10:15 FPV-дрон ударил по территории гаражного кооператива. Возник пожар. Ориентировочно в 10:35 повреждено дорожное покрытие. Ранения получила 73-летняя женщина, находившаяся на улице. Также в результате атак еще двух FPV-дронов повреждены автомобили. Пострадал мужчина. Информация уточняется», — написала пресс-служба прокуратуры.

FPV-дрон ударил по Харькову, горят машины 8 ноября 2026

Видео с места одного из «прилетов» в Киевском районе опубликовали местные Telegram-каналы. На кадрах видно, что удар пришелся по гражданским машинам, запаркованным возле жилой многоэтажки. Поврежден и вход в простейшее укрытие в подвале дома.

Видео: Minitor1654/Харків

Напомним, в сторону Харькова сегодня также были пуски КАБов. В городе слышали взрывы.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2026 в 16:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила о последствиях атак FPV-дронов, которые происходили в Харькове в течение дня 8 ноября".