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Новая ракета «филин» – что известно о ее применении по территории Украины

Интервью 19:03   06.11.2026
Оксана Якушко
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Новая ракета «филин» – что известно о ее применении по территории Украины Изображение создано ИИ

В октябре 2026 года россияне официально заявили, что разработали, испытывают и планируют масштабировать новые виды воздушного оружия, в частности ракету «филин» и гибрид «Дань-Т».

Об этом оружии известно, что оно значительно дешевле крылатых ракет и имеет высокую скорость.

Применили ли россияне ракету «филин» по территории Украины, «Объектив» спросил Юрия Игната, начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ.

«Враг использует разные типы средств нападения: реактивные БпЛА, обычные БпЛА, баражирующие боеприпасы «бандероль». Зафиксированы частные случаи применения новых образцов, в частности речь идет о малых ракетах «филин» дешевле крылатых ракет. Которые, вероятно, враг будет в дальнейшем применять как дополнительное средство воздушного нападения», – пояснил Юрий Игнат.

Что известно о новой ракете «филин»:

Изделие имеет турбореактивный двигатель Р500.

Длина ракеты составляет 3,5 метра, размах крыла достигает 3 метров, а максимальная стартовая масса равняется 210 кг.

Боевая часть бывает в двух вариантах – массой 50 и 100 кг. Дальность полета в диапазоне от 600 до 1200 км. При использовании второго варианта в зону досягаемости «филина» попадает вся территория Украины.

Запуск производят с наземной платформы. В полете ракета ориентируется благодаря инерциальной навигации и помехоустойчивому модулю связи со спутниками «Комета».

Корпус выполнен из композитных материалов, отдельные детали изготовлены методом 3D-печати. Эти особенности, а также способность лететь на сверхмалых высотах огибая рельеф местности, делают «филин» малозаметным для радаров.

При необходимости ракета способна подняться на высоту до 6 км, становясь недостижимой для зенитной артиллерии, вертолетов, стрелкового оружия и мобильных огневых групп. Крейсерская скорость 600 км/ч делает перехват «филина» сложным на любой высоте.

Что известно о новом гибриде крылатой ракеты и дрона «Дань-Т»

Это новый межвидовой высокоточный борражирующий боеприпас.
«Дань-Т» может лететь на реактивной скорости на малой высоте, около 20 м, маневрируя с учетом ландшафта местности, в частности между холмами и в руслах рек.

Пусковая установка «Дань-Т» относится к рельсовому типу.

Боеприпас предназначен для запуска с истребителей тактической авиации, вертолетов и тяжелых средневысотных беспилотников.

«Дань-Т» воздушного базирования имеет: скорость — до 500 км/час, масса — 207 кг, дальность поражения — до 470 км.

Размещают «Дань-Т» на грузовых мобильных платформах.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2026 в 19:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В октябре 2026 года россияне официально заявили, что разработали, испытывают и планируют масштабировать новые виды воздушного оружия, в частности ракету «филин» и гибрид «Дань-Т».".