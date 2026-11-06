Новые угрозы для Харькова: почему воздушная тревога стала критичнее

Есть вероятность, что гибридные ракеты «бандероль» или «Дань-Т» россияне могут адаптироваться к запуску и с самолетов тактической авиации, рассказал МГ «Объектив» Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ.

Реактивные дроны россияне применяют по Украине чаще, чем «бандероли». «Бандероли» — около 350 единиц в месяц, но только в течение одного дня россияне запускают более 100 реактивных дронов по Украине, говорит Юрий Игнат. Несмотря на это, противовоздушная оборона может отследить запуск реактивных дронов благодаря собственной разведке и данным от партнеров. А отследить запуск «бандеролей» сложнее, ведь их применяют с воздушных платформ. Поэтому «бандероль», как воздушная цель, столь же опасна, как и ракета Х-59.

«В последние месяцы враг масштабировал производство и применение реактивных БпЛА, «бандеролей» и начал применять «филины». Все эти цели видит наше ПВО, радиолокационные станции. И они могут быть сбиты как наземными, так и воздушными средствами. Но нужно необходимое количество средств, особенно зенитных и авиационных ракет. Зенитных – для наземного ПВО, авиационных – для самолетов. Мы их сбиваем, процент поражений остается высоким, но, к сожалению, немало и долетает. Так что нам нужно больше боеприпасов», — подчеркнул начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ.

Поэтому любое сообщение об активности российских самолетов в Белгородской области следует воспринимать всерьез: и из-за угрозы «бандеролей», двигающихся со скоростью 550-600 км в час. И из-за запуска КАБ, которая после запуска имеет начальную скорость свыше 1000 км в час, летит по инерции и постепенно снижает скорость до 450 км в час, отметил Юрий Игнат.