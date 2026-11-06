Нові загрози для Харкова: Чому повітряна тривога стала критичнішою

Є імовірність, що гібридні ракети «бандероль» чи Дань-Т росіяни можуть адаптувати для запуску і з літаків тактичної авіації, розповів МГ «Об’єктив» Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ.

Наразі реактивні дрони росіяни застосовують по Україні частіше, ніж «бандеролі». «Бандеролі» – близько 350 одиниць на місяць, натомість лише протягом одного дня росіяни запускають понад 100 реактивних дронів по Україні, каже Юрій Ігнат. Попри це, протиповітряна оборона може відстежувати запуск реактивних дронів завдяки власній розвідці та даних від партнерів. А відстежити запуск «бандеролей» важче, адже їх застосовують із повітряних платформ. Тому «бандероль», як повітряна ціль, така ж небезпечна, як і ракета Х-59.

“Останніми місяцями ворог масштабував виробництво і застосування реактивних БпЛА, «бандеролей» і вже почав застосовувати «филини». Усі ці цілі бачить наше ППО, наші радіолокаційні станції. І вони можуть бути збиті як наземними засобами, так і повітряними. Але потрібна необхідна кількість засобів, особливо зенітних і авіаційних ракет. Зенітних – для наземного ППО, авіаційних – для літаків. Ми їх збиваємо, відсоток збиття залишається високим, але, на жаль, чимало і долітає. Тож нам потрібно більше боєприпасів», – наголосив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ.

Тож будь-яке повідомлення про активність російських літаків у Бєлгородській області варто сприймати серйозно: і через загрозу «бандеролей», що рухаються зі швидкістю 550-600 км на годину. І через запуск КАБ, яка після запуску має початкову швидкість понад 1000 км на годину, летить за інерцією і поступово знижує швидкість до 450 км на годину, зазначив Юрій Ігнат.